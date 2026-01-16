La Gala Contra el Cáncer de Ourense logró recaudar 9.300 euros para la AECC

La Asociación Cultural As Canellas hizo entrega de un cheque por valor de 9.300 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Ourense, un donativo correspondiente a la recaudación íntegra de la X Gala Contra el Cáncer, celebrada el pasado 29 de noviembre.

La cantidad recaudada procede de la venta de entradas, de las aportaciones realizadas a través de la fila cero y de las donaciones de empresas y particulares que, un año más, respaldaron este evento solidario.

Ayer, en el acto de entrega en la sede de la AECC participaron David Rodríguez, presidente de la Asociación Cultural As Canellas y organizador de la gala, y Germán Rodríguez-Saá, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ourense. Ambos destacaron la trayectoria de una iniciativa que cumple una década y que ha sabido unir cultura, música y compromiso social en apoyo a la lucha contra el cáncer.

«Es un orgullo llegar a una década de trabajo colectivo, en el que la cultura se convirtió en un motor de apoyo y esperanza para aquellos que más lo necesitan», ensalzó David Rodríguez, organizador de una gala que en su décima edición reunió sobre el escenario del Auditorio Municipal a un elenco artístico de primer nivel, encabezado por el cantautor Andrés Suárez, junto a Marta Doviro, la Real Banda de Gaitas de la Diputación Provincial, Castro Floxo, Dantzari Danzas del Mundo y la joven voz ourensana Daniela González.

«Es enorme la importancia de esta gala para visibilizar la realidad del cáncer y reforzar los programas de acompañamiento, prevención e investigación que la asociación lleva a cabo en Ourense», valoró por su parte Rodríguez-Saá.

Con esta aportación, la Gala Contra el Cáncer de Ourense supera ya los 59.000 euros recaudados a lo largo de sus diez ediciones. La totalidad de los fondos se destina a los programas de apoyo a pacientes oncológicos y a sus familias, así como a acciones de prevención e investigación que la Asociación Española Contra el Cáncer desarrolla en la provincia.