El Entroido de Cartelle danzará por Bulgaria

Si los carnavales de máscaras fueran competiciones fubtolísticas, está claro que la de Ourense sería una de las ligas más codiciadas del mundo, pues su variedad e historia en múltiples localidades ha hecho que incluso aspire a gozar de protección por parte de la UNESCO. Pero el símil de la «Champions» se lo llevaría el festival de Surva en Bulgaria, una celebración ancestral declarada PatrimonioInmaterial con 6000 años de historia. En ella, los kukeri (hombres disfrazados con máscaras de madera y trajes peludos) danzan y bailan por las calles de la ciudad de Pernik, y aparte de los participantes locales, invitan a las mejores asociaciones de diversos países a mostrar su cultura en el país eslavo. Es aquí donde entra el concello de Cartelle, y más concretamente la Asociación Cultural Entroido As Bonitas de Sande, que ha conseguido un doble hito: no solo será la primera vez que una máscara de la provincia participe en el festival, sino que lo hará como única invitada de España.

Como la asociación ha expresado en un comunicado, reciben la invitación como «un viaje que nos hace sentir muy orgullosos», y han destacado el mérito de su próxima participación teniendo en cuenta la humildad de su tradición: «El Entroido de Sande no deja de ser un Entroido que se celebra en una parroquia concreta de un ayuntamiento, Cartelle. Más allá de nuestra frontera invisible, nuestro Entroido no se festeja en el resto del municipio», cuentan.

Al ser la única invitada del país, la expedición gozará de una cena de bienvenida en el ayuntamiento de Pernik con las autoridades asistentes, en la que tratarán de exponer al resto del mundo el patrimonio del Entroido gallego y de la comunidad en general, como la lengua, la naturaleza o los Caminos de Santiago.

Eso sí, las Bonitas de Sande no estarán solas en Bulgaria. Aunque la asociación es la única del país que ha recibido una invitación expresa para viajar al país eslavo, el Entroido de Samede (A Coruña) también estará presente, pero en la modalidad libre. Además, la Liga de Amigos da Serra da Lousã del Entrudo Tradicional de Góis (una localidad próxima a Coímbra) será la única representante lusa esta edición.