Los dromedarios de la Cabalgata costaron tres veces más que en otros concellos

La contratación de dromedarios durante la cabalgata de Reyes Magos por parte del Concello de Ourense costó tres veces más que en que otros municipios que licitaron este servicio, señalan la Fundación Franz Weber, por lo que esta ONG, ya envió un escrito informando al Tribunal de Cuentas.

La Fundación Franz Weber analizó otras adjudicaciones en España y describió que Ourense pagó más de 18.000€ (IVA incluido) a un autónomo registrado en Cantabria por el uso de estos los camélidos, mientras que Almería licitó por 5.545 euros, una actividad casi idéntica. FFW ya advirtió que el Concello de Ourense aceptaba ofertas a tan solo 5 euros del límite legal para los contratos menores de servicios, cuya estrategia parece ser evitar una licitación con otros mecanismos administrativos .