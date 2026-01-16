Los dromedarios de la Cabalgata costaron tres veces más que en otros concellos
REDACCIÓN
La contratación de dromedarios durante la cabalgata de Reyes Magos por parte del Concello de Ourense costó tres veces más que en que otros municipios que licitaron este servicio, señalan la Fundación Franz Weber, por lo que esta ONG, ya envió un escrito informando al Tribunal de Cuentas.
La Fundación Franz Weber analizó otras adjudicaciones en España y describió que Ourense pagó más de 18.000€ (IVA incluido) a un autónomo registrado en Cantabria por el uso de estos los camélidos, mientras que Almería licitó por 5.545 euros, una actividad casi idéntica. FFW ya advirtió que el Concello de Ourense aceptaba ofertas a tan solo 5 euros del límite legal para los contratos menores de servicios, cuya estrategia parece ser evitar una licitación con otros mecanismos administrativos .
- Primera feria del año: «Vendimos todo el pulpo y, por ahora, sin subir precios»
- Carmen, a número 1 dos futuros fiscais, quere ser «a voz de quen non a ten»
- La tractorada corta la autovía A-52 a la altura de Trasmiras, en Ourense
- Huelga en el imperio del lujo : «Cosen prendas de 4.000 euros por sueldos de 950»
- Muere una mujer tras derrumbarse su vivienda en la localidad ourensana de Cartelle
- Pulso en el IES Allariz: carteles, quejas y correos a seis meses
- Intentan alquilar un estudio en Ourense con fotos de uno de Madrid y un DNI robado
- Los ganaderos «desmoralizados» ante el pacto de Mercosur: «Nada ha servido»