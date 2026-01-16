La CHMS instala una estación automática más en O Barco
Es la vigésima que analiza la calidad de las aguas en la Confederación Hidrográfica Miño-Sil
d. a.
La Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) ha instalado una nueva estación del Sistema Automático de Información de Calidad de las Aguas (SAICA) en el río Sil a su paso por el municipio ourensano de O Barco de Valdeorras. Con esta incorporación, la demarcación suma 20 estaciones con tecnología específica para aportar datos de calidad del agua.
La actuación consistió en la colocación de una sonda multiparamétrica que ofrecerá en tiempo real valores de turbidez, oxígeno disuelto, conductividad, concentración de amonio, pH y temperatura. Los datos se envían por satélite al centro de control de cuenca (CECU) de la CHMS, en Ourense, con un registro cada quince minutos y publicación en la web del organismo. La inversión total fue de 55.526,45 euros.
