El baño en la piscina termal de As Burgas costará 7 euros, y será gratis para menores de 15 años

El Gobierno local desveló ayer una propuesta final de precios, tiempo y normas de uso para la explotación de la piscina –que aún no aclara si será por concesión externa o por gestión directa– que lleva casi seis años cerrada al público.

La Junta de Gobierno Local celebrada ayer, presentó el borrador de la nueva ordenanza reguladora de esta piscina termal, propiedad del Concello, borrador que debe de ser consensuado con la oposición antes de su pase a aprobación plenaria, pero que propone inicialmente el cobro de una entrada simple de 7 euros, por uso en la piscina, con un tiempo de uso y disfrute de esa piscina que será de dos horas en el día para el cual se adquiera.

La propuesta del borrador incluye la posibilidad de emitir bonos mensuales con un precio de 25 euros, e incorpora como novedad la gratuidad del uso de la piscina para menores de 15 años que, eso sí, han de acudir acompañados por un adulto.

Finalmente entre las propuestas se incluye también la posibilidad de incorporar posteriormente en el articulado de esta ordenanza, alguna posible reducción de precios para colectivos o asociaciones vulnerables.

El motivo de que se establezcan precios públicos viene dada tanto por la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del servicio, asegurando la disposición de recursos suficientes para garantizar una prestación de calidad, como por la de racionalizar su utilización, según explica la propuesta aprobada ayer por la Junta de Gobierno.

A este respecto, desde el gobierno municipal explican que el modelo anterior, de uso gratuito, “tiene muchísimas deficiencias y no funciona de forma óptima”, y sostienen que, al tratarse de un servicio que no atiende una necesidad básica, “es mucho más justo” que las personas que utilicen las instalaciones paguen una tarifa que contribuya a compensar los costes y garantizar su viabilidad.

En cuanto a las normas de uso de la piscina municipal, se recogen las exigidas para garantizar la seguridad e higiene en las instalaciones, estableciendo un límite máximo de dos horas diarias. «El objetivo es garantizar tanto la rotación de los usuarios, permitiendo el acceso a un mayor número de personas, como un uso saludable de la piscina termal».

Se establece, además, un cuadro de infracciones y sanciones en caso de incumplimiento, así como la posibilidad de adopción de medidas de expulsión de las personas presuntamente infractoras.

La piscina termal de As Burgas lleva cerrada desde marzo de 2024 a causa del decreto de confinamiento por Covid. Sin embargo no volvió a reabrir en estos casi seis años, primero por un decreto de la Xunta de uso de aguas termales de uso lúdico que obligaron a hacer una reforma de más de 570.000 euros; luego por los fallos de perdida de agua en las obras decepcionadas das por el Concell.

Desde hace un año, solventado ya este fallo en la obra , se desconoce por qué este recurso turístico y de salud sigue cerrado.