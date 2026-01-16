El ascensor que unirá A Ponte y O Vinteún, para salvar 8 metros de altura desde el suelo

La empresa adjudicataria de la obra del ascensor de la avenida de Marín ha instalado ya la cabina aérea de ascensor acristalado, que unirá en pocas próximas semanas, dos barrios populosos, el de A Ponte con el de O Vinteún, a través de este elevador ubicado ya al lado del Puente de Santiago

Escaleras y rampas mecánicas de Pérez Serantes. | |

Este ascensor urbano en avanzado estado de ejecución y con un presupuesto de casi 370.000 euros es ya la octava obra en marcha del llamado Ourense Vertical, promovido desde el Concello de Ourense , cuyas escaleras y elevadores suman ya una inversión de más de 13,1 millones de euros.

FdV |

El delicado proyecto de instalación de esta estructura acristalada, que se eleva a una altura de 8 metros desde el asfalto de Avenida de Marín, se llevó a cabo esta semana con ayuda de grúas para poder ensamblar la cabina en una estructura paralela al Puente de Santiago. Durante años la conexión de estos dos punto neurálgicos, como son esta parte del barrio pontino y el populoso barrio de O Vinteún, se comunicaba a pie por una empinada escalera, que el Concello o había sustituido luego por una rampa.

El llamativo ascensor, el cuarto elevador urbano que se instala tras los de Cruz Alta, Ervedelo o Progreso, permitirá la necesaria conexión universal para todo tipo de peatones al margen de la movilidad .

El nuevo proyecto, además de resolver esta diferencia de cuota para peones, también contempla una solución para el uso de la bicicleta, que se encontraba con dificultades debido a las pendientes existentes.

La solución propuesta incluye la instalación del elevador en el interior de una estructura perimetral metálica acristalada. El proyecto dota también la construcción de una pasarela en el embarque y desembarco de la avenida de Santiago, para conectar el ascensor con el muro de la avenida, manteniendo las escaleras existentes como opción complementaria.

«Una barrera histórica»

El alcalde había señalado durante la presentación del proyecto que esta obra representa, «·rompe una barrera histórica al facilitar la accesibilidad y la permeabilidad entre el barrio de A Ponte y O Vinteún». La previsión es que pudiera estar rematada ya a finales de año, pero ha experimentado una demora, por lo que tardará aún alguna semana en rematar. El presupuesto de licitación fue de 368.937 euros, de los cuales 290.051 fueron fondos propios y a través de Fondos Next Generation se obtuvo una partida de 78.885 euros más. Hasta ahora son siete los proyectos ejecutados, a los que se suman los 370.000 de este octavo proyecto de ascensor A Ponte que está a punto de culminar .

Al margen de lo que ocurra con la obra de movilidad vertical anunciada para Coenga, y de las críticas por e el coste de mantenimiento presente y futuro del Ourense Vertical, se prevé que la inversión final en estos proyectos elevadores y rampas, supere a fin de mandato los 20 millones de euros de inversión. Esto ocurrirá tras sumar a los 13, 1 millones de euros ya invertidos, dos futuras rampas. Una es la de Vasco Díaz Tanco, con una partida prevista de 4. 225. 599 euros, y la otra gran obra de movilidad, los 6 tramos mecánicos con los que se prevé afrontar las fuerte pendiente de Rampa de Sás, con un precio de tres millones de euros y licitadas.

La primeras rampas y las más caras fueron las de calle Concordia, inauguradas en mayo de 2023, y con un presupuestos final de seis millones de euros, que incluyen 7 pasillos con una distancia longitudinal de aproximadamente 250 metros y que salvan una cuota que tiene un porcentaje medio del 7%. También están inauguradas escaleras y rampas de Arturo Pérez Serantes, con una partida de casi dos millones de euros.

El ascensor panorámico que une las calles Mercado y Ribeira de Canedo, en A Ponte, salvando una empinada escalera, se pusieron en marcha también tras casi 2 millones de euros de inversión.

A eso se suman los ascensores e Cruz Alta, que costaron un millón de euros ; el que une Ervedelo con Avilés de Taramancos con un presupuesto de 528.000 euros o las rampas de Nicomedes Díaz Pastor, o los 400.000 euros del ascensor que une Progreso con la calle Concejo.