Alcer deja de recoger tapones solidarios a finales de enero

Lucila González

Ourense

La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (Alcer) de Ourense paraliza el servicio de recogida de tapones de plástico de forma definitiva el 29 de enero.

La actividad fue iniciada en 2020, desde la Federación Alcer Galicia para colaborar con la Asociación de la enfermedad de Dent, un trastorno genético poco habitual que afecta al funcionamiento habitual de los riñones de 400 personas en todo el mundo.

A nivel autonómico, la recolecta fue parada en el mes de septiembre, pero en la provincia concluye este mes, tras cinco años en los que recopilaron tres toneladas.

