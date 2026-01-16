Alcer deja de recoger tapones solidarios a finales de enero
Ourense
La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (Alcer) de Ourense paraliza el servicio de recogida de tapones de plástico de forma definitiva el 29 de enero.
La actividad fue iniciada en 2020, desde la Federación Alcer Galicia para colaborar con la Asociación de la enfermedad de Dent, un trastorno genético poco habitual que afecta al funcionamiento habitual de los riñones de 400 personas en todo el mundo.
A nivel autonómico, la recolecta fue parada en el mes de septiembre, pero en la provincia concluye este mes, tras cinco años en los que recopilaron tres toneladas.
- Primera feria del año: «Vendimos todo el pulpo y, por ahora, sin subir precios»
- Carmen, a número 1 dos futuros fiscais, quere ser «a voz de quen non a ten»
- La tractorada corta la autovía A-52 a la altura de Trasmiras, en Ourense
- Huelga en el imperio del lujo : «Cosen prendas de 4.000 euros por sueldos de 950»
- Muere una mujer tras derrumbarse su vivienda en la localidad ourensana de Cartelle
- Pulso en el IES Allariz: carteles, quejas y correos a seis meses
- Intentan alquilar un estudio en Ourense con fotos de uno de Madrid y un DNI robado
- Los ganaderos «desmoralizados» ante el pacto de Mercosur: «Nada ha servido»