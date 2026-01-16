Acosó durante tres meses a su ex y usó hasta 15 números de móvil: «Sufriría menos en la cárcel»

Durante tres meses, entre junio y septiembre de 2023, un ourensano realizó reiterados actos de vigilancia, seguimiento y control de su expareja, hasta el punto de causarle «gran temor y desasosiego» —subraya la Fiscalía en su escrito. La víctima se sentía vigilada por su acosador y vio gravemente alterada su vida. En una ocasión, el acusado le escribió a la víctima en un mensaje: «Sufriría menos en la cárcel». Dos años y medio después de los hechos, el acusado se conformó ayer con una condena de 6 meses y un día de prisión, así como tres años de alejamiento y prohibición de comunicación, tiempo que se restará de la medida cautelar en vigor desde septiembre de 2023. La pena de prisión queda suspendida con la condición de que no cometa ningún delito durante los próximos dos años, respete la orden de alejamiento y, además, realice un curso en materia de igualdad y no discriminación por razón de género. Esta pena adicional tiene una duración aproximada de nueve meses, con una periodicidad de una sesión por semana.

El acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la defensa y la acusación particular introduce una atenuante cualificada, por la dependencia al alcohol que sufría el acusado en el momento de los hechos y que, según la modificación del relato de hechos por parte de la Fiscalía tras el pacto, «afectaba a su comportamiento».

En junio de 2023, el día siguiente al cumpleaños de la víctima, el acusado intentó hablar con ella y acercarse a ella en un bar. En agosto quiso entrar en su casa, pero ella no lo permitió y le cerró la puerta. En septiembre la siguió hasta un restaurante, donde ella estaba con unos clientes. Estacionó su coche enfrente del de la perjudicada y permaneció fuera mirándola fijamente. Ese mismo día acudió al lugar de trabajo de la víctima y esperó a que ella llegase para intentar acercarse. Además, la llamaba de forma reiterada e insistente. Ella llegó a bloquearlo hasta 15 veces, las mismas líneas telefónicas nuevas que él adquirió para seguir comunicándose.