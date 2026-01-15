El PSOE denuncia meses de goteras y frío en el Colegio Manuel Luis Acuña

Las ediles del grupo municipal socialista y la diputada en el Parlamento de Galicia Carmen Rodríguez Dacosta mantuvieron un encuentro con representantes de la comunidad educativa del colegio público Manuel Luis Acuña ante la situación que están padeciendo profesorado y alumnado desde hace meses.

Recuerdan que en diciembre de 2023, la Xunta de Galicia anunció públicamente en su página web a ejecución de las obras de reforma integral del centro, indicando que su licitación se realizaría a lo largo del año 2024 y que el inicio de las obras estaba previsto para finales de ese mismo año. Estas actuaciones se enmarcaban en el denominado plan de nueva arquitectura pedagógica del ejecutivo autonómico.

Sin embargo, según las socialistas, “tal y como denuncian las madres y padres del alumnado, a día de hoy existen aulas cerradas debido a la entrada de agua y a las bajas temperaturas. Y los daños producidos por un temporal en el año 2025 solo se cubrieron con arreglos provisionales sin la reforma estructural necesaria».