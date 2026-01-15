El pico de ingresos en el hospital de Ourense llevó al 351% la ocupación en neumología

«Nestes momentos o hospital está practicamente sen camas pero estamos manexando a situación, preocupados e ocupados, pero convencidos de que a situación se vai ir normalizando», decía este martes Santiago Camba, el gerente del área sanitaria de la provincia de Ourense, tras «un fin de semana un pouco tenso», admitía. Este miércoles, el responsable aludía a una disminución de la presión asistencial, sobre todo en las urgencias. «Dá a impresión de que, tralo pico alto, que xa pasamos, estamos nun momento de inflexión. Igual é prematuro dar o tema por zanxado, pero espero que de aquí o luns se normalice a situación do hospital», dijo Camba ayer.

El aumento de la afluencia a urgencias y de la necesidad de ingresos, por la ola de infecciones respiratorias —ahora, con la gripe a la baja y el VRS aumentando la positividad— y, sobre todo, por la descompensación de pacientes mayores con patologías de base que se ven agravadas a raíz del proceso vírico, ha obligado a reprogramar cirugías y a habilitar espacios para hacer frente a la elevada demanda. El lunes 5 de enero había 102 pacientes hospitalizados a cargo del servicio de neumología del hospital de Ourense, que tiene asignadas 29 camas. La ocupación alcanzó el 351%. Desde el área sanitaria indican que la sobreocupación en neumología es un hecho habitual en todos los picos de invierno, y llaman a la tranquilidad, porque en la práctica se dotan las camas necesarias para los pacientes en otros servicios del hospital, a los que también acude el neumólogo.

El hospital de día de esta unidad vio interrumpida su función para consultas y fue habilitado para los enfermos positivos en gripe, con unas diez camas. Entre otras medidas de expansión del hospital durante estas jornada de saturación, se ha llegado a utilizar la sala de espera general de urgencias para los pacientes que están en espera de resultados o ingreso, dicen fuentes sanitarias consultadas.

El pasado verano se puso fin a la hospitalización en el antiguo Materno Infantil, después de que se registrasen nuevos derrumbes de falsos techos en ese viejo edificio. La clausura de ese bloque impide contar con 80 camas para el plan de contingencia de la época actual, lamentaba Camba este martes. «È un problema engadido», expresó.

«A xente que acude a urxencias chega en peores condicións e ten que ingresar máis», resumía ayer el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que llama a la tranquilidad. Frente a un escenario de «máxima presión asistencial», estos «picos de tensión», que son habituales todos los años, los hospitales tienen planes de contingencia. «Hai planificación, habilitáronse máis camas ca outros anos e o sistema responde», defiende.

Por su parte, Camba se mostraba más optimista este miércoles, aunque con cautela, entre otras razones por el posible impacto de dos nuevas jornadas de huelga de los médicos —miércoles y jueves—, que elevarán a un total de seis los días de protesta a nivel nacional, en los últimos meses, para expresar su rechazo al borrador del estatuto marco que promueve el Ministerio de Sanidad y para solicitar uno específico de la profesión que atienda su petición de mejoras laborales y salariales.

Este jueves tiene lugar la segunda jornada de huelga médica de la semana, la sexta en total. |

Más de medio centenar de facultativos de distintas especialidades hospitalarias, incluidos algunos jefe de servicio, secundaron este miércoles una concentración seguida de un recorrido alrededor del complejo hospitalario.

Portaron pancartas con sus reivindicaciones, que también entonaron, siguiendo la pauta de una compañera con el megáfono. «Lo llaman vocación y no lo es, es una explotación», clamaron, entre otras consignas en la marcha: «Médico agotado, paciente maltratado»; «hora trabajada, hora cotizada»; «estatuto propio ya»; «derecho a negociar mis condiciones»; así como interpelaciones directas a la ministra: «Mónica, escucha, esta es tu lucha»; «Mónica, el sillón te cambia de opinión».

El sindicato Simega considera que la primera jornada de huelga fue «un éxito rotundo», y que los profesionales de Pontevedra, Ourense y Vigo «son los que mayor índice de participación han registrado, con el 85%». La central sindical apela a la comprensión de los pacientes afectados por la suspensión debido a la huelga de cirugías, consultas y pruebas programadas. La suspensión de intervenciones quirúrgicas en el área sanitaria ourensana se estimaba este miércoles en 28 de las 205 de toda Galicia.

Los datos de seguimiento del Sergas difieren. En el turno de mañana sitúa en un 27,84% el seguimiento de la huelga en el CHUO, un 8,47% en el hospital de O Barco y un 10% en el de Verín. En la atención primaria, en el área sanitaria la participación fue del 2,93%. En el turno de tarde, el paro fue secundado por el 10,23% en el CHUO, y subió al 14,75% en la atención primaria, según el Sergas.

«No avanzamos, la sobrecarga sigue y los profesionales médicos facultativos somos los que tenemos que asumir el incremento de pacientes de un 300% en algunos servicios, sin más refuerzos ni ayuda, asumiendo un número que roza el límite de peligrosidad», lamenta Pilar Garzón, presidenta del Colegio de Médicos de Ourense. «Los planes de contingencia deben hacerse con mucho tiempo de antelación, porque el invierno y estos picos llegan siempre. No podemos esperar al último momento», dice.

«Estamos en un nivel muy alto, con una sobrecarga y ocupación tremenda, y todo eso repercute en los compañeros. No puede ser que la sanidad funcione a costa de la vocación y el interés en ayudar a los pacientes. Hay quienes exceden su jornada laboral, porque saben que hay pacientes que no han visto porque no les ha dado tiempo y continúan y prolongan», describe.

«Esto que hacemos es por el beneficio de los pacientes», afirma Garzón sobre la huelga. «Las condiciones en las que estamos trabajando, con horas continuas y sin descanso, no benefician a nuestra salud ni a la de los pacientes». La presidenta reitera que «en algunos servicios hay compañeros que hacen 100 horas en una semana».