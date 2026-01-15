Ourense en Círculo hace balance de 10 años de apoyo al tejido empresarial ourensano

La Diputación de Ourense y el Círculo de Empresarios de Galicia mantuvieron un encuentro institucional en el marco de la colaboración que desarrollan ambas entidades, alrededor del programa Ourense en Círculo, una iniciativa que hizo balance de diez años de trayectoria consolidada como herramienta de dinamización e impulso del tejido empresarial de la provincia.

En esta reunión de trabajo participaron, además Luis Menor y la vicepresidenta de la Diputación Marta Nóvoa; el director general de Círculo, Agustín Riobó y Bilgai Epstein; así como los miembros de la junta directiva de este colectivo Emilio Rial (director general de Coren) y Dora Casal (CIELO de Roberto Verino); así como el socio del Círculo Aníbal Blanco (CIELO de Transportes Aníbal Blanco).