Masterchef graba en Verín el primer programa de su nueva temporada

La provincia de Ourense antoja ser en este 2026 un escenario fetiche para los realities y programas de televisión nacional más destacados. Las poblaciones afectadas por la vaga de incendios que calcinó múltiples hectáreas forestales en el pasado verano ya alcanzaron durante las épocas más complicadas unos niveles de repercusión en los principales medios del país completamente antónimos a la cobertura habitual de la actualidad en la provincia termal, y ahora, las producciones de más audiencia que visitan diversos lugares de España optan por incluir a las diferentes localidades de Ourense en sus agendas. La primera que ha materializado su presencia ha sido todo un pez gordo, pues hablamos de uno de los talent shows con más recorrido en los canales españoles: Masterchef, que ha decidido grabar este jueves una de las habituales pruebas de exteriores de su nueva temporada en la comarca de Verín.

Grabación en el Parador con cortes y lanzaderas

Aunque el conocido programa de cocina hizo todo lo posible por mantener su visita en secreto, la voz se acabó corriendo, y gran parte de los vecinos ya intuían en los días previos que el programa de La 1 se grabaría en el Parador de Verín, un pazo tradicional gallego reconvertido hoy en un hotel-restaurante con espacio para grandes eventos con vistas al castillo medieval de Monterrei. Las sospechas de diversos medios y curiosos se confirmaron durante el mediodía de hoy, ya que alrededor de las 12.30 horas se cortó el acceso a la carretera que conduce al Parador. Poco después, decenas de coches aparcaron en un hipermercado próximo a la entrada al vial, y en medio de la lluvia y el secretismo, se subieron a varios autobuses lanzadera en dirección al pazo.

Entre las personas que se apeaban al microbús se podían distinguir a diversas personalidades que estuvieron al pie del cañón en la lucha contra los incendios: cuerpos como Policía Local, Protección Civil de la zona o varios miembros del BRIF, además de múltiples personalidades políticas de los concellos de la contorna o la Xunta, formaban parte del entramado aparentemente como comensales. Para más confirmación, por un sendero peonil cuyo acceso no se había cortado se podía acceder a las inmediaciones del Parador, y desde allí se pudo apreciar una extensa carpa con el logo del programa, donde los aspirantes de esta nueva edición cocinaban en grandes cantidades con decenas de cámaras y equipos de producción a sus alrededores. El propio programa anunció al inicio de esta semana en sus redes sociales que las grabaciones de la que será la 14º temporada del talent en España comenzarían este lunes, por lo que todo apunta a que la comarca de Verín será la protagonista del estreno de la competición.

Eso sí, lo que pasó dentro del Parador se mantiene en secreto. Las productoras de este tipo de programas suelen hacer firmar a los participantes un pacto de confidencialidad para que ningún tipo de vídeo o información salga a la luz antes de que el programa se evita en televisión. Queda por lo tanto, como gran incógnita, qué productos ourensanos habrán transformado los chef para degustar el paladar de los comensales en la ocasión. ¿Servirían una reducción de vino de Monterrei con un cerdo de la zona a baja temperatura? ¿Quizás un cocido 2.0 con una bica branca de Laza deconstruida? ¿O, como ya pasó parcialmente cuando el programa visitó Oseira el año pasado, primaría el cliché del “Galicia solo es mar” para servir pescado y marisco, tan “propio y autóctono” del río Támega que baña la comarca? Para descubrirlo habrá que esperar al estreno del programa, que guiándose por ediciones anteriores, se emitirá entre finales de marzo y principios de abril.

Como consecuencia de ese secretismo, tampoco se sabe si alguno de los nuevos aspirantes jugó en casa. De producirse, sería la primera vez, pues hasta ahora no ha habido un solo concursante proveniente de Ourense en las 14 temporadas que el programa lleva en emisión en el país. Solamente el coruñés Iván Mariñas, que participó en la edición emitida en 2020, se consideraba “ourensano de adopción” al residir en la ciudad de As Burgas cuando entró al programa. Ese año, el que ahora es presentador en la TVG consiguió el tercer puesto de Masterchef 8, y de hecho en la gran final presentó como postre una tarta de Santiago con helado de castaña con el que quería hacer un guiño a la Galicia interior.

Cambio del jurado en la nueva temporada

Sea con presencia ourensana o no, la 14ª temporada de Masterchef que empezará en tierra gallegas llega con una novedad más que impactante: tras 38 ediciones del programa entre las versiones de adultos, niños y famosos, Masterchef ha reemplazado por primera vez a uno de los miembros del jurado. Samantha Vallejo-Nágera no se unirá a Jordi Cruz y Pepe Rodríguez en el equipo de las decisiones, y en su lugar se incorpora la cocinera e influencer Marta Sanahuja (conocida en las redes como @deliciousmartha). La decisión, como Samantha ha explicado en sus redes, se debe a la búsqueda de nuevos proyectos por parte de la empresaria, que presentará junto a su hermano Colate un nuevo programa producido por la misma compañía que lleva a cabo Masterchef Shine Iberia.