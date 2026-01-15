Huelga en el imperio del lujo : «Cosen prendas de 4.000 euros por sueldos de 950»

El 95% de los 400 trabajadores de producción de Sociedad Textil Lonia, la firma ourensana que cose para firmas de lujo como Carolina Herrera o Purificación García, secundó ayer la primera jornada de huelga, tras fracasar el largo periodo negociador con la empresa que remató, señalan, con una propuesta de subida salarial que es «un insulto para la plantilla. Algo miserable», indican portavoces del sindicato CIG.

La jornada de huelga que se produce en el corazón del imperio de la moda de lujo en Ourense , y que continuará hoy con una manifestación por las calles de Ourense, se ha convocado «por la demostrada falta de voluntad» de la patronal para negociar, y unas ofertas de mejora salarial que consideran «un insulto» , además de las supuestas amenazas, afirman, que han sufrido, tras horas de infructuosa negociación.

«El sueldo líquido de un trabajador de producción —la mayoría mujeres— de la naves de Sociedad Textil Lonia en Ourense, es de 950 euros líquidos, cuando lo que ellas producen con sus manos son prendas de la marca Carolina Herrera, donde un abrigo puede costar en el mercado 4.000 euros, un bolso 2.100 euros o un chaquetón de Purifación García casi 1.500, no es justo» indica una portavoz sindical de la plantilla.

En estos momentos s en la e de Textil Lonia hay 812 trabajadores, afirman fuentes sindicales de la CIG, de los cuales la mitad son los de producción, y la mayoría mujeres. Solo 30 acudieron a su puesto de trabajo en esta primera jornada de huelga de 24 horas , para exigir mejoras salariales y laborales por encima del convenio y rechazar las últimas propuestas de la dirección, calificadas por la CIG como una auténtica “tomadura de pelo” .

Las concentraciones de protesta se realizaron ante las tiendas de Purificación García y Carolina Herrera, dos de las marcas insignia del grupo. Se trata de la segunda huelga de 24 horas, tras la celebrada el pasado 5 de enero, y no será la última: para hoy jueves día 15 hay convocada una nueva jornada de paro si no hay avances en la negociación.

El malestar se agravó tras un comunicado interno de la dirección, fechado el 8 de enero, en el que Textil Lonia afirmaba que «no tiene el deber de negociar», una declaración que el sindicato tacha de «absolutamente intolerable» por suponer un desprecio al derecho a la negociación colectiva.

Supuestas amenazas

A ello se suma un nuevo aviso empresarial en el que se advierte de que la compañía podrá «tomar cuantas acciones o medidas considere necesarias» ante la huelga. Para la central sindical, estas palabras forman parte de una «clara estrategia de intimidación» que busca «coaccionar» el ejercicio del derecho de huelga aseguran las trabajadoras.

Consideran que los salarios líquidos son inaceptables ante la continua carestía de la vida. Sin embargo tras horas de negociación, a última oferta presentada por la empresa apenas mejora décimas sobre la anterior y, según la CIG, resulta «un insulto» para la plantilla pues durante ese largo y tenso encuentro, la dirección solo elevó al 2,7% el incremento para el cuarto y quinto quinquenio, un aumento de apenas un 0,2% que afecta únicamente a 112 personas.

Por eso insisten en que la propuestas realizadas por la firma es «vergonzosa».

Acusan a la firma de asentarse «en la prepotencia y el inmovilismo»

«El coste de esta mejora es de unos 8.000 euros al mes, frente a un coste mensual de fabricación que supera el millón de euros», critican desde el sindicato CIG, con lo que para las trabajadoras afectadas «queda claro que la dirección prefiere engordar beneficios, antes que repartir riqueza entre quien la genera con su trabajo diario».La parte social insiste en que las posturas siguen «muy lejanas» y acusa a la empresa de mantenerse en el «inmovilismo y la prepotencia», ignorando el “profundo malestar” de una plantilla que denuncia años de «precariedad, sobrecarga laboral y pérdida de poder adquisitivo».Como alternativa, la representación sindical ha presentado una contrapropuesta económica «seria y perfectamente asumible”, basada en un plus de vinculación que reconoce la antigüedad y el compromiso del personal, con incrementos que van del 2,7% para los trabajadores más recientes hasta el 7% para quienes acumulan cinco quinquenios.«La mejora de las condiciones laborales es necesaria y urgente», advierten a CIG, que responsabiliza a la empresa del conflicto, pues consideran que «si no hay un cambio real de actitud, la huelga continuará».