Un estafador suplantó a 7 personas para descargar y gastar sus bonos de 100 euros

El bono de 100 euros del Concello de Ourense, que la institución gobernada por Gonzalo Jácome repartió entre la población de Ourense pocas semanas antes de las elecciones municipales de mayo de 2023, movilizó 10 millones de euros con el objetivo de incentivar el consumo en el comercio y en la hostelería de la ciudad. Todas las personas empadronadas en el municipio tenían derecho a la ayuda, con independencia de su nivel de ingresos. La tramitación podía realizarse de forma presencial, con una cita, pero fundamentalmente se cursó a través de una web del Ayuntamiento, desde la que se descargaba el bono en un ordenador, un móvil o una tableta. Esa convocatoria con multitud de beneficiarios dio lugar, también, a numerosos fraudes. Hubo un centenar de perjudicados. En los últimos meses, los dos juzgados de lo Penal de Ourense han registrado varios juicios para resolver estas estafas, la mayoría saldadas con una sentencia de conformidad, como sucedió de nuevo este miércoles. Fue juzgado un varón autor de siete fraudes, que reconoció los hechos y aceptó una sentencia de 6 meses de prisión, una pena suspendida porque carece de antecedentes penales. El Concello restituyó los vales de 100 euros a cada uno de los siete perjudicados en este caso. La indemnización a la administración, un total de 700 euros, corresponde al encausado.

Sin que conste aclarado cómo lo hizo, el autor de los hechos, que son calificados como un delito continuado, consiguió un total de siete bonos suplantando la identidad de sus legítimos titulares. Utilizó todos los vales en distintas compras en un mismo establecimiento de informática de la ciudad, el día 12 de abril de 2023. El acuerdo de conformidad permite a este encausado una rebaja de la condena con respecto a la solicitud inicial de la Fiscalía, que pedía año y medio de prisión en su escrito provisional de estos hechos.