Desmontando la Navidad: compleja retirada del árbol de 34 metros
REDACCIÓN
Ourense
La Navidad ha rematado oficialmente el pasado de Reyes, y Ximénez, la empresa adjudicataria l alumbrado navideño, realiza estos días la paulatina retirada todos los arcos y bandas luz la ciudad.
Una las labores más complejas es la que se llevaba a cabo ayer en la Praza Bispo Cesáreo, con el complejo desmontaje, con ayuda una grúa , del gran árbol luminoso, de más 34 metros. Una operación que ha precisado acordonar el entorno para evitar riesgos a viandantes y tráfico rodado. Es la pieza navideña más grande y cara, pues el alquiler de este árbol costó 60.000 euros.
