Se controlará el acceso al Petardazo en Xinzo

El concello de Xinzo de Limia ha celebrado ayer su Xunta de Seguridade para coordinar el amplio dispositivo que velará por el buen desarrollo de la fiesta este 2026. La gran novedad llegará el sábado 24 de enero, pues se aplicará un control de acceso en la Plaza Carlos Casares desde las 21.00 horas para evitar que se entre al Petardazo portando recipientes de cristal.

