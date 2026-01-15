Condenado un pederasta en Ourense a una multa de 720 euros: tenía más de 1.000 archivos de pornografía infantil

Un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa transforma una solicitud inicial de prisión por parte del ministerio público, más una inhabilitación para poder ejercer con menores, así como libertad vigilada, en una sentencia por un delito de tenencia de pornografía infantil que solo impone al encausado una multa de 720 euros. El resto de las penas accesorias decaen porque solo son aplicables cuando hay condena a prisión. El encausado se mostró de acuerdo con la oferta y aceptó la sentencia, que ya es firme. La conformidad se acordó este jueves, el día del juicio, en el juzgado Penal 2 de Ourense.

La brigada policial de investigación tecnológica tuvo conocimiento de la existencia de conexiones en internet desde las que se estaban distribuyendo contenidos con material pornográfico infantil. En el marco de esas investigaciones, los agentes descubrieron que el encausado accedió el 23 de enero de 2020 a la red y se descargó 14 archivos —en formatos de fotografía y vídeo —en los que aparecían niños y menores de edad realizando actos de contenido sexual.

El pederasta utilizaba un nick asociado a un correo electrónico para acceder a una red social, una identidad online que permitió a los policías identificar al encausado.

Tras su identificación, los agentes solicitaron una autorización judicial y llevaron a cabo un registro en el domicilio del sospechoso en la ciudad de Ourense, una diligencia que tuvo lugar la mañana del 17 de marzo de 2021. En ese registro, los agentes se incautaron de un teléfono móvil, un disco duro, un ordenador portátil, y una computadora CPU de un equipo informático de sobremesa.

Según consta en el escrito de calificación de la Fiscalía, el pederasta facilitó a los policías la ruta para llegar hasta los archivos de contenido pedófilo que conservaba, así como la contraseña para acceder a ellos. Durante el posterior volcado y examen efectuado por los agentes especialistas de la comisaría provincial —una averiguación para la que la autoridad judicial otorgó una orden el 15 de marzo de 2022—, se encontraron en los dos discos duros del portátil y de la CPU del ordenador de sobremesa más de 1.000 archivos de contenido pedófilo, entre los cuales se encontraban 10 de los 14 que el acusado había descargado y que guardaba para su propio consumo.

Este delito de tenencia de pornografía infantil se salda en esta causa solo con una multa de 720 euros. En su escrito de calificación inicial, la Fiscalía solicitaba un año de prisión, cuatro años de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, más cinco años de libertad vigilada. Esta petición de penas iniciales se retira, tras el acuerdo de conformidad, porque solo pueden imponerse cuando la pena principal por el delito es prisión, no una multa. La sentencia del Penal 2 de Ourense impone el comiso de los archivos, discos duros y del material pornográfico infantil intervenido.