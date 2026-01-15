El Concello aprueba hoy la ordenanza que fijará el precio de uso de la piscina termal de As Burgas

Cuando están a punto de cumplirse seis años del cierre de la piscina termal pública de As Burgas, en Ourense —clausurada desde el decreto de confinamiento de marzo de 2020 y que no ha reabierto desde entonces —, el Concello parece haber dado el primer paso para reabrir este recurso, a con la aprobación hoy en la Junta de Gobierno local, del proyecto de ordenanza reguladora del servicio y de los precios públicos del mismo.

De este modo se cumple lo que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome ya había adelantado hace unos meses y es que la gestión de este servicio público iba a ser externalizado, es decir gestionado por una empresa privada y dejaría de ser de entrada libre y gratuita, como lo fue en los últimos años que estuvo abierta.

A la espera de conocer la propuesta de horarios y sobre todo los precios finales por el acceso a estas piscinas, recogidos en esta ordenanza que será presentadas tras su aprobación hoy en Junta Local de Gobierno, a los distintos grupos municipales de oposición, el alcalde ya adelantó su intención de cobrar una entrada de 8 euros, por la entrada individual a esta piscina termal, así como 25 euros por un bono de uso mensual. En este adelanto de sus proyecto de explotación de la piscina termal de As Burgas que el regidor dio a conocer este mismo verano, indicó que había un tercera tarifa prevista que era el bono de 10 usos o baños por un precio de 30 euros, es decir 3 euros la entrada, lo que rebaja los precios para el cliente o clientes habituales. Si mantiene ese precio de 8 euros, la entrada simple es ahora mismo superior a las que hay en las termas de Outariz, que no llega a 7 euros, y A Chavasqueira, de algo menos de 6 euros.

Esta ordenanza será reenviada tras su aprobación hoy en Junta de Gobierno Local, a los grupos de oposición, que tienen un plazo de diez días hábiles, tras su recepción, para presentar enmiendas antes de llevarla a pleno.

La piscina que tuvo que someterse a un proyecto de más de 577.000 euros, de adaptación a la nueva normativa autonómica de uso de aguas termales de uso lúdico lleva rematada más de un año, tras solventar los graves fallos del proyecto, con la pérdida de miles de litros de agua termal.