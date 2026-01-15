Beariz, Leiro y Riós, ante la nueva Ley de Patrimonio Cultural

El conselleiro de Cultura, José López Campos, mantuvo reuniones con los alcaldes de Beariz, Leiro y Riós para analizar cómo las modificaciones previstas en la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia afectarán a los municipios, especialmente en lo relativo a la agilización de trámites .

Durante los encuentros, el responsable autonómico explicó que los cambios que se introducirán a través de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos permitirán reducir de los tiempos de espera. En este sentido, López Campos recordó que la Xunta tramita los bienes patrimoniales de todo el territorio gallego, con independencia de su grado de protección, lo que implica cerca de 30.000 expedientes anuales, con plazos de resolución que oscilan entre los seis y los doce meses.

En las reuniones con el alcalde de Beariz, Manuel Prado; el regidor de Leiro, Francisco José Fernández; y la alcaldesa de Riós, Eva Barrio, también se abordaron otros temas vinculados al ámbito de la Consellería, como la programación cultural y la mejora de infraestructuras culturales en estos concellos.