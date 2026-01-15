El arte y el vino recaudan más de 1.400 euros para la Asociación Auria

El Consello Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro volvió a mostrar su compromiso social a través del vino. Lo hizo un año más en colaboración con la Diputación de Ourense y el Centro Cultural Marcos Valcárcel, en el marco de la undécima edición del ciclo benéfico CatArte, cuya recaudación se destinó en esta ocasión a la Asociación Diabética Auria.

En un sencillo acto celebrado ayer en el Centro Cultural se hizo entrega a la presidenta de la asociación, Paz Gómez del Valle, de un cheque por importe de 1.413,40 euros, cantidad recaudada durante las tres catas solidarias organizadas a lo largo de tres jueves del pasado mes de noviembre, que maridaron vinos, arte y música en directo con distintos conciertos. Para participar en ellas, los asistentes debían adquirir una entrada solidaria, cuya recaudación fue destinada íntegramente a la entidad beneficiaria.

En el acto de entrega participaron la presidenta del C.R.D.O. Ribeiro, Concha Iglesias Pousa; el diputado provincial de Representación Institucional, Rosendo Fernández; y el director del Centro Cultural Marcos Valcárcel, Francisco González Bouzán, quienes pusieron en valor tanto el carácter solidario de la iniciativa como la respuesta del público ourensano, así como la directora de la Asociación Diabética Auria.

Desde el Consejo Regulador destacaron la importancia de unir cultura, vino y solidaridad en un proyecto ya consolidado dentro del calendario cultural de la provincia, mientras que desde la Diputación subrayaron el papel del Marcos Valcárcel como espacio abierto a iniciativas con impacto social.

La Asociación Diabética Auria, constituida en el año 2002, trabaja para reunir a las personas con diabetes de la provincia de Ourense y a sus familias, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y defender sus derechos en los ámbitos sanitario, educativo y social. Su presidenta agradeció la colaboración recibida, que permitirá seguir desarrollando programas de apoyo y sensibilización.