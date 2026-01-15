El alcalde de Leiro aborda con el conselleiro de Cultura mejoras en infraestructuras y las ventajas de los cambios en la Ley de Patrimonio

El alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, se reunió con el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, para abordar distintas cuestiones vinculadas a estas áreas, de especial relevancia para el municipio.

En concreto, durante el encuentro analizaron mejoras en infraestructuras culturales y estudiaron las ventajas que supondrá para Leiro —y para el conjunto de los ayuntamientos gallegos— la adaptación de la Ley del Patrimonio Cultural, que permitirá agilizar trámites y garantizar una protección más eficaz de los bienes patrimoniales.

La reunión, celebrada en Santiago de Compostela, fue valorada como fructífera por el regidor, quien destacó que pudo conocer de primera mano las modificaciones previstas en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos relativas a la Ley 5/2016 del Patrimonio Cultural de Galicia.

Según explicó, estos cambios buscan reducir los tiempos de espera, tanto para la ciudadanía como para las instituciones, con el objetivo de que el cuidado del patrimonio no se convierta en un obstáculo para el desarrollo de proyectos vitales o profesionales.

Asimismo, el alcalde puso en valor las posibles vías de colaboración con la consellería en materia de programación cultural y mejora de infraestructuras, que también fueron objeto de análisis durante la reunión.