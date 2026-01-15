Agrede con un cuchillo a un hombre en su trabajo: «Esto es por acosar a mi mujer»

Se presentó en el lugar de trabajo del perjudicado —un establecimiento de tatuajes en la ciudad— y lo agredió empleando un cuchillo con el que llegó a causarle cortes. Estos hechos, registrados hace tres años y medio en Ourense, llegaron a juicio este miércoles en uno de los juzgados penales de la ciudad. El agresor, autor de un delito de lesiones leves, reconoció su responsabilidad y se conformó con una pena de multa de 900 euros. Además debe indemnizar al perjudicado con 2.500 euros de indemnización. Tendrá que cumplir con esta obligación económica en cuotas mensuales de 150 euros. La petición inicial de la Fiscalía, previa al acuerdo, era de 3 años de cárcel.

El suceso violento ocurrió la mañana del 22 de julio de 2022, sobre las 11 horas de la mañana. El acusado, de nacionalidad española y con antecedentes penales que no computan como reincidencia, se presentó en un estudio de tatuajes donde el perjudicado se encontraba atendiendo a una clienta en ese momento. El agresor propinó un fuerte golpe en el costado al afectado. La víctima reaccionó intentando echar del local al atacante y evitar que siguiera golpeándolo. En esa situación, el encausado manifestó que «esto es por acosar a mi mujer», al tiempo que sacaba un cuchillo y golpeaba con él al perjudicado en la cabeza. La víctima levantó su brazo izquierdo con la intención de repeler el ataque con el arma blanca. En el forcejeo sufrió un corte en el antebrazo.

La agresión continuó, según el relato de los hechos que se considera probado tras el reconocimiento de la responsabilidad por parte del autor, conforme con la sentencia dictada. El encausado no desistió después de ese primer ataque con el arma blanca e intentó asestar una puñalada al afectado, pero este último fue capaz de agarrar el filo del cuchillo mientras empujaba al atacante hacia el exterior del establecimiento.

Un testigo que se encontraba en las inmediaciones vio la agresión y, con afán de prestar ayuda, se dirigió hacia el local con una llave inglesa, para intentar disuadir al agresor de sus actos. Esa intervención consiguió que el encausado abandonase el lugar.

El perjudicado sufrió cortes y necesitó puntos de sutura. Tardó 27 días en recuperarse, tiempo en el que no pudo desarrollar sus funciones. Los hechos le dejan secuelas: «posibles cicatrices que aparecerán con el transcurso del tiempo», dice la Fiscalía en su escrito.