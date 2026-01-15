Agravan de 3 a 6 años de cárcel la condena a un joven por la agresión sexual a su novia, una menor de 14 años

La fase de apelación en un caso de delito sexual sufrido por una adolescente ourensana de 14 años ha servido para que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) corrija a la Audiencia Provincial y agrave la tipificación del delito y de todas las penas impuestas al encausado, que agredió sexualmente a la menor, con la que tuvo una breve relación, y a la que doblaba en edad: él con 28 años y ella con 14 cuando ocurrió el delito, en enero de 2019. Hubo una relación sexual consentida, pero delictiva debido a la edad de la perjudicada, un contexto que implicaba que su voluntad no era libre. La Audiencia Provincial calificó el hecho como un abuso sexual e impuso al acusado 3 años de prisión, una orden de alejamiento de otros 3 años, 6 de prohibición para cualquier empleo que implique contacto con menores de edad, y 6.000 euros de indemnización. En una sentencia conocida este miércoles, el TSXG eleva todas estas penas. La Sala de lo Civil y Penal desestima el recurso de apelación del encausado y estima en parte el de la acusación particular. Agrava el delito a agresión sexual y establece 6 años de cárcel, 7 de alejamiento y prohibición de comunicación, 11 de inhabilitación para profesión o actividades que conlleven contacto regular y directo con personas menores, y 15.000 de indemnización.

Tras el análisis del recurso de apelación de la defensa, el TSXG incide en la «formación solvente y sin grietas estructurales de la secuencia que detalla la resolución de la Audiencia de Ourense», cuya sala hizo una valoración «sensata» de las pruebas. Entre otros extremos, la Audiencia consideró acreditado que la edad de la menor era conocida por el agresor. «La asimetría de edad es muy relevante y el apelante dobla a la víctima», comparte el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El supuesto retraso madurativo del acusado al que se aferraba la defensa fue reconocido en 2003, pero «ya no era objetivable en el año 2005, ni, claro está, en el momento de la agresión», subraya el TSXG, que añade. «Una diferencia de 14 años va asociada a una experiencia vital lo suficientemente desigual como para que sus efectos en la formación del consentimiento» de la víctima «no queden diluidos», dice la actual sentencia, que califica de «razonable y ajustad a derecho» la consideración de la Audiencia sobre este punto.

El TSXG comparte que el encausado no tiene trastorno psicopatológico ni tampoco un retraso madurativo que pudiese dar lugar a una atenuante de la responsabilidad. «Son conclusiones técnicas irrebatibles que la Audiencia hizo suyas y nosotros compartimos», dice el alto tribunal. En la condena se mantiene la atenuante de dilaciones indebidas, simple, por el tiempo transcurrido hasta el juicio. Tras la revisión del TSXG, en esta causa aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.