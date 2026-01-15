AC/DC en clarinete: el Conservatorio arrasa

Empezar esta pieza con el típico «¿Quién dice que la música de Conservatorio está estancada?» sería no atender a la realidad social, pues no son pocos los que estigmatizan el aprendizaje de un instrumento a música clásica. De eso mismo se dio cuenta Emilio Vázquez, profesor del Conservatorio que hace ya dos años decidió crear la Wind Rock Band: «Levo a metade da miña vida dando clase no conservatorio e estaba farto de escoitar que isto era ‘para entendidos’ ou aburrido. Quería crear algo que rompera e que fora para masas», cuenta. Y es gracias a su idea (y a los alumnos que la secundaron) que esta pieza sí se puede encabezar afirmando que el Convervatorio, si se vende bien, arrasa. Si no, que se lo diga al aforo del que será su tercer concierto en Ourense, pues el teatro principal ya tiene todas las entradas agotadas para ver al conjunto de alumnos y ex-alumnos en acción interpretando temas de Metallica o AC/DC al clarinete, la trompa o el saxofón.

Emilio Vázquez y varios músicos, preparando el nuevo concierto.

Aunque el conjunto de viento sigue generando la misma expectación que cuando se presentó en febrero de 2024 en el mismo recinto, han sido muchos los cambios para mejor que ha sufrido el proyecto de Emilio Vázquez. Lo que empezó siendo una actividad voluntaria, en la que los jóvenes instrumentistas sacrificaban parte de sus horas libres en su ajetreada agenda para aprenderse unas partituras que se sentían como un soplo de aire fresco, es ahora una asignatura más: «O curso pasado conseguín que na materia de Banda, obrigatoria para calquera que cursa Grao Profesional, puidera ofrecer nun dos dous grupos de clase o repertorio de rock, e no outro, o clásico», explica el profesor. Esta mejora llevó también a un considerable incremento de músicos. Del cerca de medio centenar que la fundaron, el año pasado llegaron a 60, y el próximo viernes ya serán 76 los que actuén en un Principal en el que , como ya viene siendo costumbre, se quedará gente sin entrada: «Cando tanto os pais con os nenos van ao concerto e ven a un rapaz tocando Metallica no clarinete en vez de Bach ou Mozart faise máis agradecido, ven xente máis alá do ‘polo compromiso’ e é unha fórmula estupenda para promocionar a banda», cuenta Emilio.

Este nuevo concierto contará con novedades, pero no en el escenario, sino entre bambalinas, pues el CMUS se ha aliado con el CIFP Portovello y el IES 12 de Outubro para ofrecer un nivel de espectáculo al que no conseguirían llegar por su cuenta, pero que con la unión de tres centros de completa diferencia en oferta educativa ofrecerá un recital de categoría profesional.

Los alumnso del IES 12 de Outubro serán responsables de hacer que los músicos luzcan lo mejor posible, pues colaborará con su departamento de Imaxe Persoal, y sus alumnos maquillarán y ofrecerán servicio de peluquería a 15 de los intérpretes que salgan al escenario: «Ao alumnado encántalle este tipo de saídas, é moi enriquecedor e unha forma de que se interesen máis polo seu oficio. Para nós tamén é súper interesante, porque pódese ver o que aprenden directamente no escneario», cuenta ana, profesora de Peluquería en el centro y coordinadora junto a Diego, el profesor de Estética, de la actividad.

Por otra parte, el CIFP Portovello estará al tanto de que todo lo que no tenga que ver con los músicos salga igual de bien que su interpretación, pues estarán presentes los alumnos del módulo de Organización de Eventos en el ciclo de Asistencia á Dirección. Bajo la batuta de su profesora Ana, se encargarán de organizar la escaleta, hacer labores de escaparatismo para hacer lucir el escenario o implantar y seguir un protocolo para ahorrar problemas a los espectadores y superar cualquier inconveniencia: «Foi bastante curioso porque a proposta chegou no momento concreto no que estabamos a decidir que proxecto de evento levar a cabo este curso. Tivemos que traballar arreo para chegar á altura do concerto en pouco tempo e coas vacación de Nadal polo medio, pero pareceunos unha oferta moi interesante, xa que é unha forma bonita de mostrar toda a variedade de formación e educación que temos en Ourense», comenta la docente.