Más de 6,5 millones para daños en la red viaria estatal ourensana

El Estado movilizará más de 6,5 millones de euros para la rehabilitación de varias carreteras clave de la provincia de Ourense, entre ellas la N-120, la N-525 y la autovía A-52, con actuaciones centradas tanto en la mejora del firme como en la reparación de daños provocados por los incendios del pasado verano.

La Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia ha publicado en la plataforma de contratación del sector público los contratos de emergencia mediante los que se adjudican estos trabajos. Por un lado, se ejecutarán obras de rehabilitación del firme en la N-120 en distintos tramos comprendidos entre los puntos kilométricos 439+900 y 540+400. Por otro, se llevarán a cabo actuaciones específicas para reparar los daños causados por los incendios en la N-120, la N-525 y la A-52.

Estas intervenciones incluyen trabajos de protección de taludes, señalización, drenaje, balizamiento y cerramientos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y restablecer las condiciones óptimas de circulación.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, destacó que estas actuaciones permitirán dar una respuesta inmediata a los daños sufridos en la red viaria estatal de la provincia tras los incendios, subrayando la importancia de mantener una adecuada conectividad entre los municipios ourensanos.

Ayudas para vías municipales

A este inversión se suman los casi 9 millones de euros destinados a subvenciones para la reparación de carreteras municipales dañadas por los incendios en todo el Estado. La convocatoria, aprobada el 29 de diciembre de 2025, está dirigida a ayuntamientos, diputaciones, consejos insulares, comunidades autónomas uniprovinciales, comarcas y mancomunidades.

Las ayudas permitirán financiar hasta el 50 % del coste de proyectos directamente relacionados con daños en infraestructuras, equipamientos o servicios de titularidad municipal, así como en la red viaria provincial. Se concederán mediante el procedimiento de concesión directa, conforme a la normativa que regula las subvenciones en situaciones derivadas de catástrofes naturales y emergencias de protección civil. Las entidades locales de la provincia afectadas por los incendios podrán presentar sus solicitudes a esta convocatoria hasta las 15.00 horas del 5 de febrero.