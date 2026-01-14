Los ganaderos de Ourense: «Se temos que ir a Madrid porque ninguén nos defende, iremos»

De entre los despachos de la Delegación Territorial de la Xunta en Ourense, sonaba de repente una canción de Silvio Rodríguez que no podía definir de mejor manera la situación. "Ojalá pase algo", recitaba un altavoz al mismo tiempo que se alcanzaba ya la cuarta hora de reunión ininterrumpida entre los ganaderos de Ourense y la conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, y medio centenar sus compañeros esperaban en la puerta del edificio en la Avenida da Habana. Ya a su entrada a las 11 de la mañana, Miguel Gómez, uno de los portavoces de las tractoradas que lleva diecesite días en la ciudad de As Burgas, avisaba de que la lista de temas a tratar era de todo menos acortada: esclarecer como serían las ayudas de la PAC, exigir el cumplimiento de la Lei da Cadea Alimentaria, buscar prevención inmediata contra la dermatosis nodular contagiosa... y otra serie de problemáticas por las que no pararían las protestas hasta encontrarles remedio. "Xa non pedimos explicacións, queremos solucións. Mentres non as teñamos, como se temos que botar todo o ano", afirmaba antes de coger el ascensor junto al resto de compañeros para negociar con la responsable autonómica.

Eran las 16.20 horas cuando se dio por terminada la reunión, pero las caras largas que los trabajadores del agro gastaban a la salida hacían intuir que el tiempo invertido no estaba a la altura de las soluciones alcanzadas. Ellos mismos lo confirmaban, al valorar que hubo un buen clima de conversación con la Consellería, pero no lograr ningún acuerdo en firme. Ante la pregunta de si las protestas continuarán, la respuesta era más que clara. "Aguantaremos aquí, e iremos a onde faga falta", reafirmaba Gómez las palabras que había pronunciado cinco horas antes.

La tractorada seguirá en Ourense y en más puntos de Galicia indefinidamente tras una extensa reunión entre ganaderos y la conselleira de Medio Rural en la que, aunque hubo buena sintonía, no se firmo ningún pacto en concreto. En un comunicado posterior a la negociación, la dependencia autonómica aseguró que la conselleira María José Gómez Rodríguez se compromete a "incrementar los controles" en Galicia ante el acuerdo de libre comercio entre UE y Mercosur. Además, presentó a los representantes del sector primario una estrategia para "aumentar a promoción dos produtos galegos en xeral e daqueles de calidade diferenciada en específico", así como afirmó su apoyo a las reclamaciones del agro y manifestó que esta reunión, junto a la que se mantuvo el pasado 5 de enero, confirma los "contactos permanentes co sector establecidos por parte da Xunta de Galicia", algo que la conselleira ya afirmaba en una entrevista televisada el día antes de la reunión.

Los ganaderos, por su parte, no sacan conclusiones tan disipadas del encuentro, aunque sí destacan el buen recibimiento. Javier Losada, otro de los representantes del sector primario en la reunión, cuenta que percibieron "moi boa disposición a escoitarnos, e en algunhas cousas ata chegamos a a ter puntos en común", pero que no se llegó a ningún acuerdo en firme "porque o mundo non se resolve en dous días". Eso sí, el trabajador del sector primario ha afirmado que han intercambiado contactos con la conselleira para poder estar en comunicación permanente y así "tratar de levar adiante temas que quedaron pendentes". Estas palabras suponen un avance frente a lo que Miguel Gómez opinaba del "diálogo constante" que la conselleira afirmara en la gran pantalla: "Ter que estar 17 días e traer alpacas de palla e rolos de toxo á entrada da Delegación Territorial para que nos reciban é ben triste. Non tiñamos por que deixar as nosas explotacións gandeiras para virnos reunir, é que nin sequera tiñamos que ternos reunido, se tanto apoian ao rural tiñan que deixar temas políticos e defendelo de verdade, porque están a acabar con el", destacaba el ganadero de Maceda.

PAC, Mercosur y dermatosis nodular

Las cinco horas sí dejaron suficiente espacio para tratar todos los temas que los ganaderos pusieron sobre la mesa. Respecto al futuro de las ayudas de la Política Agraria Común, la consellería "foi clara co que nos espera" secondo los ganaderos, y les transmitió que se espera una reducción aproximada del 20% en las subvenciones al sector. Sobre el tratado con Mercosur (a tres días de que se firme en Paraguay), no recibieron respuestas tan concretas. José María Parente, otro de los ganaderos presente en la reunión, cuenta que escucharon "o de sempre, que temos o apoio deles, pero que non o demostran onde nolo teñen que demostrar. Parece que simplemente nos din o que queremos escoitar". Donde sí recibieron una respuesta más concreta es sobre la cuestión de la dermatosis nodular contagiosa, sobre la cual la conselleira de Medio Rural mandó una carta que recibió respuesta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. "Están esperando informes técnicos que acrediten que a vacinación e outras medidas de control son xustificables. Nós o que pensamos é que cando cheguen eses informes técnicos vai ser tarde. Así o transmitimos, e lle insistimos en que recalque, insista e tome todas as vías posibles para arranxar o problema", explicó David Frentes, un veterinario rural también presente en la reunión.

Ir a Madrid como respuesta a los "balones fuera"

El encuentro con la máxima autoridad supone la quinta reunión en diecisiete días que los ganaderos han mantenido con diferentes órganos gubernamentales provinciales, autonómicos y nacionales. De esas cinco, tan solo una (la mantenida con el presidente de la Deputación de Ourense, Luis Menor) ha tenido como resultado un pacto en firme, mientras que las negociaciones con Xunta de galicia y delegaciones del Gobierno sólo concretaron promesas y compromisos.

Esta situación es una de las que más disgusta a los ganaderos, que acusan a las instituciones de "echar balones fuera" y delegar responsabilidades de unas a otras, comportamiento que también notaron en esta última reunión con la conselleira. "Tivemos a sensación de que a veces botaba a pelota para un lado, o que estamos vivindo ata agora. Eu creo que se dalgo saímos todos claros é de que non atopamos solución ningunha", comentaron los ganaderos.

Ahora, el sector primario espera una reunión aún no concretada con la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez Mejuto, pero avisan de que de no producirse "temos uns cantos remolques para seguir traendo material como o da pequeniña barricada doutro día", y que de no conseguir resultados más adelante, valoran "arrancar para Santiago", e cando nos manden a Madrid, a autovía é moi longa e agora os tractores van a 40 km/h. Se hai que ir a Madrid, temos que ir nós, porque sabemos que ninguén nos defende", afirma Miguel Gómez.