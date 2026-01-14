Un año sin conducir y pena de prisión suspendida por el atropello mortal de una mujer mayor en Ourense

Un hombre que carecía de antecedentes penales aceptó este miércoles una pena de 2 años de prisión que queda suspendida, sin efectos, con la condición de que no cometa ningún delito en los próximos 24 meses. La sentencia, resultado de un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la defensa y la acusación particular, considera a este conductor responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave. La mañana del 5 de octubre de 2023 atropelló mortalmente, en la zona del Posío, en Ourense, a una mujer septuagenaria que cruzaba correctamente por un paso de cebra, y a la que el encausado no vio y alcanzó con su camión grúa. La condena, firme tras reconocer este hombre los hechos y mostrar su conformidad este miércoles, ante una de las magistradas penales de Ourense, le prohíbe conducir durante un año, el tiempo fijado para la privación del carné, que el acusado entregó en el juzgado.

El acusado acepta una condena por un delito de homicidio por imprudencia grave. | Iñaki Osorio

Un acuerdo cierra la vía penal con una resolución que conlleva penas inferiores a las que solicitaba inicialmente la Fiscalía en su escrito de calificación provisional. El ministerio público pedía tres años de cárcel y cuatro de privación del derecho a conducir. El pacto de conformidad reduce la pena de prisión a dos años, cuya ejecución permite suspender la ley cuando se cumplen requisitos como los de este conductor, que no tenía antecedentes penales.

El siniestro con resultado mortal se registró a las ocho y media de la mañana del 5 de octubre de 2023. El acusado, como él mismo admite, conducía un camión portavehículos —llevaba en la plataforma un turismo siniestrado— y se detuvo en el semáforo en la confluencia de las calles Pena Trevinca y Coruña, en Ourense. Obstaculizaba con el vehículo parte del paso de peatones.

En ese momento, con la luz del semáforo en verde para los peatones, la víctima cruzaba la calle por el lugar habilitado, de derecha a izquierda y cerca del vértice delantero derecho del camión, que ocupaba «en parte y de manera antirreglamentaria el paso de cebra», indican los hechos probados. El encausado inició la marcha hacia el carril izquierdo, en sentido ascendente y mientras la señalización semafórica todavía se encontraba en verde para los peatones, con una luz ámbar de precaución para los vehículos.

El conductor no se percató de la presencia de la peatona, a la que golpeó con la parte central del vehículo pesado, y seguidamente sobrepasó. A consecuencia del atropello, la víctima sufrió un politraumatismo severo que provocó su muerte. La compañía aseguradora indemnizó a los perjudicados, los familiares de la fallecida.