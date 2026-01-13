Vende su marca de joyas en mercados medievales de toda España y eligió Ourense para su primera tienda: «Me enamoré del local y me lancé»

«Llevaba un tiempo queriendo abrir una tienda física. En mi ciudad, en Barcelona, miré varios sitios pero no encontré ninguno que me convenciese. Llevo dos años en Ribadavia y, una tarde, paseando por el casco histórico de Ourense, vi este local y me enamoré. Decidí que este sería el lugar. A veces, quien no apuesta no gana». Pilar Hernández, catalana de 39 años, compagina la venta de joyas de su propia marca en mercados medievales de toda España con la gestión de un comercio físico en el casco histórico ourensano, en la Rúa da Paz. El 31 de enero se cumple un año de la inauguración. Poppins Jewels es el nombre de su proyecto, una de las 55 iniciativas empresariales en Ourense lideradas por mujeres que han resultado beneficiarias en el programa Emega, al que la Xunta ha destinado en esta provincia más de 590.000 euros en la última convocatoria, con el objetivo de favorecer la iniciativa empresarial femenina y reducir la brecha de género. La cuantía de los apoyos se sitúa entre los 5.000 y 42.000 euros, según la línea solicitada y el número de puestos de trabajo de mujeres creados o mantenidos con carácter indefinido.

«Trabajamos en plata de ley y en acero inoxidable 316, ofertamos joyas personalizadas, vendemos joyas con grabados y también atendemos a personas que quieren dar una nueva vida a sus joyas antiguas, o que quieren tener determinados diseños que nos piden», explica Pilar. Collares, anillos, piercings, pendientes o pulseras de distintos acabados forman parte del catálogo de este comercio. Además de la tienda física, la página web permite realizar compras telemáticas, con envíos nacionales e internacionales de los pedidos.

Hernández lidera un proyecto empresarial en el que, además, trabajan dos empleadas. Considera que el apoyo a través de programas públicos como Emega «es un plus que ayuda mucho, resulta muy importante, más como está el sector del pequeño comercio local», expone esta emprendedora.

Pilar habla con el delegado de la Xunta, en su tienda. / CEDIDA

La aportación de la Xunta, de 14.000 euros, le ha permitido crear un puesto de trabajo por cuenta propio y otro indefinido por cuenta ajena. El delegado en la provincia de la administración gallega, Manuel Pardo, subraya que estas ayudas de la Consellería de Política Social e Igualdade facilitan en Ourense la creación de 65 puestos de trabajo indefinidos, 55 por cuenta propia y 10 por cuenta ajena. «Debemos seguir a incidir no deseño de actuacións específicas que promovan a formación e a ocupación de mulleres, potenciando o seu liderado e iniciativa empresarial», dice Manuel Pardo.

La novedad de la última orden de ayudas Emega consistió en el refuerzo de los criterios específicos para la concesión de las aportaciones, con el objetivo de prestar un mayor apoyo a las mujeres de más de 55 años, así como a propuestas de emprendimiento en el rural y en sectores masculinizados. También se valoraron iniciativas que favorecen proyectos colaborativos.

El programa comprende ayudas de la Xunta dirigidas a apoyar la puesta en marcha, la mejora y la activación de iniciativas empresariales de mujeres. También prevé medidas complementarias para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como el acceso a servicios específicos de información, asesoramiento y orientación empresarial.