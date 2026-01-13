Las valoraciones de la silicosis en el Sergas evitarían a los afectados tener que desplazarse a Asturias

La silicosis es una enfermedad pulmonar ocupacional, causada por la inhalación continuada de una gran cantidad de polvo de sílice cristalina, una dolencia que tiene un impacto en la calidad y expectativa de vida de los pacientes. Se vincula históricamente a la minería. En las provincias de Ourense y Pontevedra es donde se concentran más casos, por actividades de riesgo como las canteras y empresas de procesado de piedra. Los pacientes ourensanos representan casi la mitad de los de toda Galicia, por la significativa actividad extractiva de pizarra en la comarca de Valdeorras, referente mundial.

Este martes, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se reunió con representantes del Clúster de la Pizarra, acompañado por el gerente del área sanitaria provincial, Santiago Camba. La Xunta trabaja en la posibilidad de que se realicen en Galicia las valoraciones de la silicosis —los estudios e informes de reconocimiento de enfermedad profesional—, para evitar que los afectados residentes en Galicia tengan que desplazarse a Asturias para hacer estos exámenes. Sanidade analizará «a fondo esta posibilidad» y estudiará los pasos necesarios para formalizar un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social que facilite los trámites para el estudio y reconocimiento de esta dolencia laboral. Se buscará un acuerdo similar al que mantiene el INSS con el Instituto Nacional de la Silicosis de Oviedo, al que deben acudir los gallegos.

Las tres áreas sanitarias en cuyos territorios se produce una actividad especial de canteras —Ourense, Pontevedra y Vigo—, disponen de procesos específicos en los servicios de neumología, con medios y tecnología necesarios para detectar las silicosis.

Con el objetivo de reforzar y mejorar la asistencia a pacientes ourensanos con silicosis —casi la mitad del total de Galicia—, el año pasado se puso en marcha en el área sanitaria provincial un comité multidisciplinar de enfermedades intersticiales difusas, así como una consulta monográfica para enfermedades pulmonares intersticiales, subraya el Sergas.

Esta medida conllevó la creación de una vía clínica en el hospital comarcal de O Barco de Valdeorras a través de la consulta de neumología, así como un servicio de gestión de los casos, «con gran capacidad de resolución», asegura la consellería de Sanidade. Una enfermera centraliza el control y seguimiento de los pacientes con silicosis y facilita la coordinación con el hospital de Ourense, promoviendo la agrupación de las consultas con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios.