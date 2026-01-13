Las valoraciones de la silicosis en el Sergas evitarían a los afectados tener que desplazarse a Asturias
El conselleiro se reúne con el Clúster de la Pizarra y avanza la posibilidad de un convenio con la Seguridad Social para realizar los estudios e informes en Galicia
La silicosis es una enfermedad pulmonar ocupacional, causada por la inhalación continuada de una gran cantidad de polvo de sílice cristalina, una dolencia que tiene un impacto en la calidad y expectativa de vida de los pacientes. Se vincula históricamente a la minería. En las provincias de Ourense y Pontevedra es donde se concentran más casos, por actividades de riesgo como las canteras y empresas de procesado de piedra. Los pacientes ourensanos representan casi la mitad de los de toda Galicia, por la significativa actividad extractiva de pizarra en la comarca de Valdeorras, referente mundial.
Este martes, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se reunió con representantes del Clúster de la Pizarra, acompañado por el gerente del área sanitaria provincial, Santiago Camba. La Xunta trabaja en la posibilidad de que se realicen en Galicia las valoraciones de la silicosis —los estudios e informes de reconocimiento de enfermedad profesional—, para evitar que los afectados residentes en Galicia tengan que desplazarse a Asturias para hacer estos exámenes. Sanidade analizará «a fondo esta posibilidad» y estudiará los pasos necesarios para formalizar un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social que facilite los trámites para el estudio y reconocimiento de esta dolencia laboral. Se buscará un acuerdo similar al que mantiene el INSS con el Instituto Nacional de la Silicosis de Oviedo, al que deben acudir los gallegos.
Las tres áreas sanitarias en cuyos territorios se produce una actividad especial de canteras —Ourense, Pontevedra y Vigo—, disponen de procesos específicos en los servicios de neumología, con medios y tecnología necesarios para detectar las silicosis.
Con el objetivo de reforzar y mejorar la asistencia a pacientes ourensanos con silicosis —casi la mitad del total de Galicia—, el año pasado se puso en marcha en el área sanitaria provincial un comité multidisciplinar de enfermedades intersticiales difusas, así como una consulta monográfica para enfermedades pulmonares intersticiales, subraya el Sergas.
Esta medida conllevó la creación de una vía clínica en el hospital comarcal de O Barco de Valdeorras a través de la consulta de neumología, así como un servicio de gestión de los casos, «con gran capacidad de resolución», asegura la consellería de Sanidade. Una enfermera centraliza el control y seguimiento de los pacientes con silicosis y facilita la coordinación con el hospital de Ourense, promoviendo la agrupación de las consultas con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios.
85% de médicos en O Barco con plaza
En noviembre, 5.000 personas se movilizaron en O Barco de Valdeorras para reivindicar una sanidad pública de calidad y clamar por la falta de especialistas, las derivaciones a Ourense y las esperas para pruebas, consultas y atención primaria. Según los datos del primer semestre de 2025, para una primera consulta con un especialista en el hospital de Valdeorras había que esperar una media de 87,5 días, veinte más que en el conjunto del área sanitaria de la provincia, un mes más que el dato global de Galicia (57,3). En Oftalmología, la demora está disparada y era la mayor en esa disciplina en la comunidad. Para pruebas de radiología era necesario esperar casi el doble que en el conjunto de Ourense. Hay cifras en el centro comarcal de O Barco que se disparan a los 170,4 días para una ecografía abdominal, 142,8 para este tipo de pruebas de diagnóstico de mama o 133,8 para una genitourinaria, según datos del Sergas sobre un hospital que da servicio a más de 30.000 habitantes de una docena de concellos.El conselleiro visitó este martes el hospital y recalcó que los comarcales padecen más las dificultades de cobertura de personal. No obstante, Caamaño destaca el hecho de que en el hospital de O Barco el 85% de los médicos, 62 profesionales, tengan su plaza en propiedad, con una reducción a la mitad de las vacantes que existían. Además, el conselleiro esgrime importantes inversiones en cirugía mayor ambulatoria, el hospital de día oncohematológico, las consultas externas y la farmacia hospitalaria, así como la adquisición de nuevo equipamiento por 1,5 millones.
