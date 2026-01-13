El Supremo reduce de 8 a 6 años, por el 'solo sí es sí', la pena a un joven de Ourense que abusó de una menor

La aplicación de la conocida como ley del solo sí es sí conlleva la reducción en dos años, de 8 a 6, de la pena impuesta a un joven ourensano por un delito contra la libertad sexual de una menor que tenía 14 años, con la que el encausado, diez años mayor, mantenía una relación y de la que abusó en septiembre de 2018. El TSXG desestimó el recurso de apelación; el Supremo estima en parte la acción de la casación.

El alto tribunal no comparte el alegato de fondo y sostiene que «el bagaje incriminatorio es más que suficiente» contra el joven. «Hay prueba suficiente, valorada con racionalidad». La defensa pretendía una eximente o, al menos, una atenuante, al sostener que la madurez del acusado era próxima a la de la menor. Invocaba la llamada «cláusula Romeo y Julieta», pero el Supremo la descarta. «No procediendo la exención como consecuencia de la abultada diferencia de edad, ya no es posible aplicar el resorte atenuatorio», expone la sala. Los hechos probados de la sentencia, que el Supremo valida, incidían en que el acusado sabía que la víctima tenía 14 años y, aun así, insistió en mantener relaciones; ella finalmente accedió.

La aplicación del ‘solo sí es sí’ baja la pena, de 8 a 6 años. «Habiendo impuesto el tribunal sentenciador la pena mínima, debe procederse aquí en consecuencia con tal criterio», dice la sala. Para optar por ese grado mínimo, como alegó la defensa, se tienen en cuenta la relación previa entre el acusado y la víctima, «aunque breve, lo que permite considerar una reducción objetiva en la gravedad del hecho imputado». Está «plenamente acreditada la absoluta ausencia de violencia física, fuerza o intimidación ejercida sobre la víctima». El acusado «carece completamente de antecedentes penales, circunstancia que revela una menor peligrosidad social y una reducida probabilidad de reincidencia». Y el informe pericial psicológico «refleja que la víctima no ha sufrido secuelas significativas».