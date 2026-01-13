Sorprendidas con ropa falsificada tras recibir ayuda de la Guardia Civil

Pospuesto a mayo el juicio a dos acusadas de un delito contra la propiedad industrial, por unos hechos de hace más de 5 años. La mañana del 7 de agosto de 2020 tuvieron que ser auxiliadas por una patrulla de la Guardia Civil, en el kilómetro 193 de la autovía A-52. Los agentes hallaron en el vehículo ropa interior masculina y femenina presuntamente falsificada, que imitaba a las marcas Adidas, Puma y Calvin Klein, un género que presuntamente iban a vender. La Fiscalía solicita un año de prisión. La defensa pedirá la nulidad del registro del coche.