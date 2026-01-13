Las propuestas para el primer pleno del año: O Couto y una mejor movilidad

A 5 días de presentarse en la casa consistorial de la Praza Maior, los grupos políticos comenzaron ayer a presentar las cartas con la que jugarán la primera partida del 2026. Y es que aunque todavía queda por anunciarse el orden del día y las iniciativas de Democracia Ourensana, el resto de partidos presentaron las propuestas que llevarán al pleno de este viernes, con el que se inicia este año la actividad política en la ciudad de As Burgas.

De entre ellos, es el partido socialista quien parece comenzar con más ímpetu el curso, pues convocó en su sede municipal una rueda de prensa para tratar los asuntos de actualidad que llevarán a pleno. Entre ellos, la reforma vial que más ha afectado a los ourensanos en las últimas semanas: la entrada en vigor (sin multas económicas hasta julio) de la Zona de Bajas Emisiones, que impide la entrada de vehículos no autorizados o sin distintivo ambiental al centro histórico y urbano. Según los socialistas, este nuevo sistema ha añadido «máis desconcerto e caos ao modelo de transporte urbano imposto polo alcalde, con atascos que se incrementan en días de choiva», y por ello propondrán aprobar un plan de aparcamiento y mejora de movilidad.

La acción prevé parkings disuasorios y modulares o sistemas inteligentes de estacionamiento para residentes, entre otras medidas, que permitan reducir el «tráfico de procura», la contaminación de los motores o el tiempo perdido al moverse en coche por la ciudad de As Burgas. Además, el grupo socialista instará al gobierno municipal a redactar un proyecto integral de rehabilitación para la Alameda.

Por otra parte, el BNG empieza el año en lo deportivo, y pretende reabrir este viernes el debate sobre la construcción de un nuevo estadio en O Couto. El grupo nacionalista considera que la reciente reforma de casi 2,6 millones de euros (con más de 700.000 invertidos en un césped ahora en deterioro) no solveltaron los problemas de «deficiencias espaciais, patoloxías construtivas e problemas de accesibilidade e iluminación» que el campo ya presentaba antes de la actuación. Como solución, proponen construir un nuevo recinto en los terrenos contiguos a la actual grada de Fondo Sur, en los cuales la Xunta ya posee una hectárea de los 37.000 metros cuadrados necesarios, y transformar las actuales infraestructuras de O Couto en una ciudad deportiva.

El PP, en su caso, ha optado por una propuesta de menos repercusión en cuanto a recursos, pero la más viable de ser aprobada por mayoría: dedicarle una calle al doctor Luis Rodríguez Míguez, referente de la salud pública y el termalismo. «A súa figura foi clave na modernización da saúde pública provincial e na defensa do termalismo como un dos grandes sinais de identidade e oportunidades de Ourense. Adicarlle unha rúa é unha maneira de poñer en valor o talento, o esforzo e o compromiso co ben común, e de reforzar a identidade dunha cidade que é saúde, coñecemento e termalismo», comentaba ayer la portavoz del grupo popular, Ana Méndez.