Pide perdón al anciano que cuidaba en Ourense y al que estafó 8.000 euros

Tras reconocer los hechos ante una de las magistradas penales de Ourense y conformarse con 21 meses y un día de prisión —no ingresará si no delinque en los dos próximos dos años y cumple con la indemnización—, M. E. F. F., una mujer autora de un delito de estafa continuada, solicitó permiso para acercarse y pedir perdón a la víctima, un señor mayor al que cuidaba y cuya tarjeta de débito usó para realizar ocho retiradas de efectivo de 1.000 euros cada una. La encausada se mostró arrepentida y cariñosa con el señor.

Este gesto se suma al final de la vía penal del caso, que se salda con una condena de conformidad. Un pacto entre la defensa, la Fiscalía y la acusación particular, con el que la autora se mostró de acuerdo, resuelve el procedimiento con una pena de prisión suspendida con la condición de que no delinca en los próximos dos años —le consta una condena de delito leve, pero ya extinguida en 2024—, y además cumpla con el ingreso de las cuotas de 500 euros al mes —hasta completar el total de 8.000, más el interés legal que corresponda—, las cifras establecidas para resarcir económicamente al afectado.

La conformidad implica la supresión de la petición inicial de expulsión del país que la Fiscalía planteaba en su escrito provisional. El ministerio público solicitaba 6 años de prohibición de entrada en el territorio nacional. Los hechos probados incorporan el matiz de que, en el momento actual, la encausada, natural de Colombia y de 54 años, está en situación de residencia de larga duración en España, por un plazo de 5 años, con vigencia desde octubre de 2022.

Desde mediados de ese año, la mujer ejercía las labores de cuidadora en el hogar del perjudicado. En varias ocasiones se encargó de acompañarlo a una entidad financiera de Ourense, para que el señor retirase dinero de su cuenta con la tarjeta bancaria. Así fue como ella se enteró de cuál era el número pin.

Los hechos probados de la sentencia establecen que la mujer actuó «guiada por el ánimo de obtener un beneficio económico, y valiéndose de la tranquilidad generada» en el perjudicado, al tratarse ella de su cuidadora. La autora del fraude se hizo con la tarjeta bancaria del señor y realizó en el cajero automático ocho retiradas de efectivo por un total de 8.000 euros. Se quedó con todo el dinero.

Las retiradas ilegales que llevó a cabo la estafadora se realizaron en enero, febrero, marzo y abril de 2023. Ahora tendrá que devolver todo el dinero —acepta hacerlo en cuotas de 500 euros al mes—, una de las condiciones para que la pena de un año, nueve meses y un día de prisión permanezca suspendida, un beneficio que se le concede porque carece en este momento de antecedentes penales computables a efectos de reincidencia.

Aclarada la responsabilidad penal con el acuerdo, la mujer quiso aprovechar la vista para expresar su arrepentimiento, que el perjudicado y la familia aceptaron y que se exteriorizó en el exterior de la sala de juicios, tras la sesión.