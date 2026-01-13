O concurso de comparsas e carrozas do Entroido, con 25.000 euros en premios

O concurso do Concello de Ourense para animar a participar no desfile do domingo de Entroido (15 de febreiro) repartirá 25.000 euros en premios ás mellores comparsas e carrozas. Desde hoxe ao 10 de febreiro está aberto o prazo de inscrición para que poidan anotarse asociacións veciñais, culturais e xuvenís, grupos, colexios e outras agrupacións.