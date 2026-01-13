Más intervenciones de la Policía Local de O Carballiño por incidentes de seguridad
Redacción
La Policía Local de O Carballiño cerró el año 2025 con 3.600 intervenciones. Las incidencias relacionadas con el tráfico conllevaron 626 actuaciones, el 17% del total. Las asistencias a ciudadanos por varios motivos suponen el segundo motivo más frecuente de las salidas de los policías: 502, el 14%.
El cuerpo local constata un aumento de intervenciones de seguridad ciudadana. Subieron los avisos sobre hechos como hurtos, robos, conflictos privados, violencia de género, identificación de sospechosos, lesiones, peleas o colaboraciones con la Guardia Civil, entre otros. En 2025, se registraron 397 casos. Sobre violencia de género en 2025 hubo 16 alertas, un 15% más. Las actuaciones de la Policía Local en O Carballiño en 2025 dejaron 6 detenidos y 8 investigados por distintos delitos.
