El hospital de Ourense reprograma las cirugías por el pico de urgencias e ingresos

En materia de salud pública la Navidad es época de infecciones respiratorias, con la gripe como la predominante en la campaña. La ola está en tendencia descendente pero aún ha influido en que Ourense fuera durante la primera semana del nuevo año el área gallega con mayor tasa de ingresos. Abundan casos descompensación de personas mayores con varias patologías que, tras un contagio vírico, ven empeorar su estado crónico, necesitan atención médica y, en ocasiones, hospitalización.

Durante las recientes fiestas y a consecuencia del aumento de interacciones sociales y, por tanto, de contagios, subió el número de atenciones de carácter urgente en el sistema sanitario, que se encuentra tensionado por un incremento de la demanda. Del 23 de diciembre al 6 de enero, los 14 Puntos de Atención Continuada (PAC) de la provincia registraron casi el doble de pacientes que los tres hospitales del Sergas en Ourense (CHUO, Verín y O Barco). Los PAC recibieron a 10.071 enfermos, y el hospital de la ciudad y los dos comarcales sumaron 5.332 atenciones urgentes registradas hasta el 5 de enero, según las cifras del área sanitaria provincial.

No obstante, en el CHUO hay una afluencia elevada a urgencias, «picos habituales en esta época del año», según el área sanitaria. «En el hospital las atenciones no son tanto por gripe, como porque los virus respiratorios descompensan o agravan el estado de pacientes crónicos o de edad avanzada, pluripatológicos y con salud debilitada, un perfil frecuente en nuestra población», señalan desde el Sergas. Este aumento de la afluencia a urgencias va acompañado de mayor demanda de camas.

En Ourense se han habilitado todas las áreas de expansión y se ha reprogramado la actividad quirúrgica, priorizando aquella que no necesita ingreso —casos como hernias o patologías de ojos, que se resuelven en Cirugía Mayor Ambulatoria—, «para mantener camas disponibles para los pacientes que ingresan por urgencias o quirúrgicos preferentes», como es el caso de las cirugías oncológicas, señalan desde el área de Ourense.

Fuentes de la comisión de centro, que representa a los profesionales sanitarios, indican que se ha habilitado el hospital de día de neumología para los enfermos positivos en gripe que se encontraban en la denominada sala UPI, la dedicada a fases de preingreso.

En el ámbito de la atención primaria, las jornadas de Navidad con las cifras más altas de urgencias en los PAC fueron el domingo 4 de enero, con un total de 1.093 pacientes, y el 28 de diciembre, con 1.071. Los días de Navidad y de año nuevo fueron las siguientes jornadas con más demanda. «Tanto las fechas festivas como los días inmediatamente posteriores concentran una elevada carga asistencial», constata el área sanitaria. «La Navidad es tradicionalmente uno de los periodos con mayor presión asistencial, una situación intensificada este año, por la coincidencia de la mayor expansión de la gripe, lo que ha provocado importantes incrementos en la demanda, con picos muy acusados en determinados días», añade.

En la ciudad reside más de un tercio de la población de toda la provincia, y el PAC situado en la calle Concello es el que más actividad asistencial prestó durante la Navidad, con 2.837 atenciones urgentes, más del 28% del total. El 3 de enero marcó el pico: 343 personas en 24 horas. O Carballiño, con 1.102, de las cuales 125 se registraron el 25 de diciembre; O Barco, con 1.066; Verín, con 920, y Xinzo, con 902; son los siguientes PAC de la provincia que recibieron un mayor volumen de pacientes. El porcentaje de pacientes derivados del PAC al hospital fue inferior al 9% durante el mes de diciembre, «un dato que confirma la eficacia, la calidad asistencial y el papel clave de estos dispositivos de proximidad en la sostenibilidad del sistema sanitario», dice el Sergas, que valora el «esfuerzo» del personal.

«Hemos visto pacientes de todas las edades, en las últimas semanas más con catarro que con gripe», indica el médico de familia Manuel da Costa, coordinador del PA C de Ourense. «Son las infecciones respiratorias típicas de la época, además de algunos casos de caídas, por situaciones de lluvia y hielo, y un pico de gastroenteritis, que en algunos casos también está relacionado con los virus respiratorios», explica. No han pasado seis años desde el inicio de la pandemia de covid, «pero hemos dejado atrás lo aprendido», reflexiona da Costa. «La mascarilla es la gran olvidada. Con síntomas es importante llevarla para proteger a los demás», recuerda.