La Deputación acuerda aportar 250.000 euros al COB

La Xunta de Goberno da Deputación aprobó en el día de ayer una ayuda de 250.000 euros al Club Ourense Baloncesto SAD (COB) para la temporada 2025-2026, destinada a financiar los gastos de funcionamiento y mantenimiento correspondientes a ese curso.

El apoyo, según la memoria que justifica la subvención, se orienta a sostener su estructura deportiva, con equipos en competiciones nacionales, autonómicas y de base, y la colaboración con clubs y centros educativos de la ciudad y la provincia.

El proyecto incluye acciones formativas y sociales. El COB actualmente cuenta con cuatro escuelas de baloncesto y una cantera que supera los 700 niños y niñas en formación, además de campus, jornadas de tecnificación y actividades en centros educativos con participación de jugadores y cuerpo técnico del primer equipo.