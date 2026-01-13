Copasa se perfila para gestionar la limpieza y la recogida de residuos en Ourense: «Es la ganadora virtual del concurso hasta 2036», anuncia el alcalde

Desde 2022, la prestación del servicio de limpieza de las calles y la recogida de residuos en Ourense se mantiene con un contrato en situación de precariedad administrativa. Es una de las externalizaciones pendientes de renovación, de las más cuantiosas y relevantes de la ciudad. El gobierno local prevé adjudicar el nuevo contrato, de diez años de duración, antes de abril. La mejor situada es la unión temporal de empresas ourensanas que conforman la compañía de obras y servicios Copasa y la constructora residencial Setec Building, también con domicilio social en la capital. El alcalde, Gonzalo Jácome, adelantó en sus redes sociales que esta licitadora «hizo la mejor oferta económica». Lidera, además, la clasificación de las propuestas técnicas. «Es la ganadora virtual del concurso hasta 2036», subrayó el regidor en su anuncio.

Este lunes se reunió la mesa de contratación para realizar la apertura de las propuestas económicas de los licitadores. La UTE Copasa–Setec Building presentó una oferta con una baja de un 6,15% (cerca de un millón de euros al año menos) con respecto al precio de licitación. La siguiente propuesta más ventajosa económicamente reducía un 3,72% el importe. La UTE de Copasa y Setec Building se compromete a prestar el servicio por 13,839 millones, más IVA, al año.

Las otras propuestas económicas se situaban en 14,197 millones más IVA anuales por parte de la UTE Valoriza Servicios Medioambientales SA, Ingeser Atlántica SL, así como Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura SA; 14,279 anuales más IVA por parte de Extraco, Construcciones y Proyectos y Red Ambiente-Engenharia e Serviços SA; y 14,329 millones más IVA por ejercicio en el caso de la UTE Acciona Servicios Urbanos SL y Obras, Pavimentos e Instalaciones Industriales SL.

La propuesta de Copasa y Setec Building «se perfila como la ganadora» del concurso, expresa el Ayuntamiento. El contrato establece la prestación del servicio en la ciudad hasta el año 2036. FCC, la socia de Copasa en la actual concesionaria del servicio —constituyen Ecourense— quedó excluida del concurso «por un error en su oferta», dice el Concello de Ourense.

El gobierno de Jácome prevé adjudicar el nuevo contrato antes de abril de este año. El alcalde considera que «sin duda habrá una mejora inmediata del servicio, que será aún mayor dentro de 14 meses, cuando lleguen la nueva maquinaria y los nuevos camiones».

Además, la renovación de los contenedores para el depósito de la basura en la vía pública se adjudicará a través de otro concurso. Se instalarán unos 2.700 recipientes renovados. «Llegarán a la ciudad en 6 meses», según el regidor.