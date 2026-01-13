Condenado por un incendio provocado con un mechero: «Reconozco los hechos, no estaba bien»

«Reconozco los hechos, no estaba bien», dijo este martes, ante una de las magistrada penales de Ourense, un hombre septuagenario que es condenado, con su conformidad, por un delito de incendio forestal. El acuerdo alcanzado por la defensa con la Fiscalía reduce la condena posible, desde una petición inicial de dos años y medio de cárcel, a doce meses de prisión. El encausado carece de antecedentes penales y se cumplen los requisitos en su caso para que se aplique la suspensión de la pena de cárcel. Existen dos condiciones: no puede cometer ningún nuevo delito en los próximos dos años y debe pagar una multa de 1.080 euros, así como indemnizar a la Xunta con los gastos de extinción que generó su incendio provocado, de menos de una hectárea. El coste del operativo fue de 4.447,09 euros. El septuagenario acepta los requisitos y podrá abonar las cantidades en cuotas de 150 euros al mes.

El hombre, de 73 años en la actualidad, plantó el incendio a primera hora del 20 de abril de 2024. A las 8.05 horas de esa mañana, prendió un total de cuatro focos de fuego con un mechero, en las proximidades de una finca de su propiedad, en una localidad del concello de Calvos de Randín.

Aquella jornada había una temperatura baja, de unos 3 grados, y una elevada humedad media del 99%, que se rebajaba al 25% en el caso del combustible vegetal fino. Existía una probabilidad de ignición del 60% y un índice de riesgo diario de incendio declarado alto. El fuego provocado por el septuagenario se propagó y afectó a una superficie de 0,97 hectáreas: 0,62 eran de monte bajo y 0,35 de arbolado. El fuego fue sofocado por los servicios de extinción de la Xunta de Galicia. Los daños ambientales «fueron prácticamente inexistentes, al ser la superficie quemada autorregenerable; los efectos en la vida silvestre, pasajeros; el riesgo de erosión bajo (una pendiente inferior a 30%) y las alteraciones en el paisaje y en los valores recreativos, pasajera», detalla la Fiscalía en su escrito. Como consecuencia de la propagación del fuego, resultaron afectadas varias fincas de particulares que renunciaron al ejercicio de las acciones civiles y penales a las que tenían derecho.