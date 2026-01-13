Comuneros de Lagoa de Antela digitalizan sus regadíos

La Comunidad de Regantes de la Laguna de Antela, en Xinzo de Limia, ha iniciado la instalación de los primeros dispositivos de un proyecto de digitalización de sus regadíos financiado con ayudas de la primera convocatoria de subvenciones (2023) para comunidades de usuarios de agua en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del Perte Digitalización del Ciclo del Agua y con fondos europeos Next Generation.

La actuación busca mejorar la eficiencia del riego mediante soluciones tecnológicas que permitan un mayor conocimiento del uso del agua, avanzar hacia una gestión más precisa y sostenible y reducir el impacto del cambio climático. Entre los objetivos del programa se incluyen también la modernización de procesos vinculados a la llamada «Agricultura 4.0», la minimización de los efectos de la agricultura sobre el medio hídrico y el refuerzo de la transparencia en la gestión y en la información disponible para administraciones y usuarios.

La comunidad gestiona 615 hectáreas cultivadas principalmente con maíz y patata, seguidos de trigo, además de otros cultivos minoritarios. La subvención se destina a la creación de una web y a la implantación de herramientas de gestión como canal de denuncias, tramitación electrónica y redes sociales.

El proyecto incorpora, además, un visor de mapas GIS, sondas de humedad, mejoras tecnológicas en los sistemas de control volumétrico, un sistema de monitorización de la calidad y el volumen de agua de los retornos de regadío a cauces superficiales, automatización y telegestión, y sistemas de soporte a la decisión basados en información en tiempo real y datos históricos. La aplicación de estas soluciones en la Comunidad de Regantes del Canal de Xinzo supone una inversión total de 183.282,26 euros, con el objetivo de mejorar la eficacia de los riegos.