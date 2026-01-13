La biblioteca de O Carballiño ofrece sus libros retirados
Particulares o asociaciones podrán hacerse con los volúmenes gracias al expurgo
d. a.
La Biblioteca Municipal de O Carballiño pondrá este viernes a disposición de la población los libros retirados de su fondo durante el expurgo realizado desde el mes de octubre. Será la segunda y última oportunidad para que particulares, asociaciones, centros educativos y de estudios, así como agrupaciones culturales y sociales, puedan recoger los volúmenes que les interesen.
Las personas interesadas podrán acercarse a la biblioteca este viernes 16, en horario de mañana, de 11.00 a 13.00 horas, y de tarde, de 17.00 a 20.00. Los libros retirados no podrán devolverse posteriormente. Entre los materiales disponibles habrá enciclopedias, libros especializados y novelas. La retirada responde a criterios «técnicos e de espazo», y permite modernizar el catálogo.
