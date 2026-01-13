Barbadás sancionará a la empresa de ayuda en el hogar

El Concello de Barbadás ha finalizado un expediente sancionador a la empresa del Servicio de Atención en el Hogar (SAF), por presuntos incumplimientos del contrato y carencias que motivaron quejas de las familias. Una vez transcurrido el plazo de alegaciones, la adjudicataria no planteó ninguna. La junta de gobierno local aprobará la propuesta de resolución: una sanción de 12.000 euros. El Concello busca fórmulas para la mejora de este servicio esencial. Hubo un primer expediente sancionador que no prosperó en la vía judicial. Fue uno de los asuntos a debate este lunes en el pleno de enero, el primero ordinario tras la crisis de gobierno por el caso de supuestas coacciones y trato intimidatorio a una concejala del anterior gobierno, hechos que el regidor niega y atribuye a una revancha orgánica. La remodelación deja al ejecutivo de Barbadás, que ha alcanzado el padrón más alto de su historia —11.201 vecinos—, con el alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, José Manuel Morgade —ambos no adscritos, tras abandonar el PSdeG— y Daniel Rey (DO).