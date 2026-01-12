La Xunta y A Peroxa unen fuerzas en materia de empleo

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, se reunió con el alcalde de A Peroxa, Manuel Seoane para analizar nuevas vías de colaboración entre la Xunta y el municipio en materia de empleo. Durante el encuentro se puso el foco en la necesidad de incorporar perfiles cualificados y cubrir vacantes.

Dentro de este marco, González anunció que este año se pondrá en marcha una nueva línea de ayudas a la rehabilitación de viviendas, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, dirigida a las personas contratadas en el marco del plan de atracción de talento en toda Galicia. Este plan contempla dos ejes: favorecer el retorno de gallegos emigrados y facilitar la incorporación de trabajadores procedentes de terceros países, reforzando la disponibilidad de personal cualificado para atender las necesidades del territorio.