Ribadavia moderniza su servicio de aguas con sistemas avanzado de monitorización

El Concello de Ribadavia ha puesto en marcha un sistema avanzado de monitorización y telesupervisión de sus infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, con el objetivo de anticiparse a incidencias y mejorar la gestión de una red de más de 128 kilómetros de conducciones.

En el abastecimiento de agua potable se instalarán sistemas de telesupervisión en 12 sectores y se controlarán activamente las presiones, lo que permitirá detectar fugas más rápido, reducir pérdidas y aumentar la eficiencia. En saneamiento, la monitorización se extenderá a las seis estaciones de bombeo y a la depuradora municipal, optimizando la depuración y minimizando riesgos.

«La modernización del sistema de aguas es una apuesta clara por la sostenibilidad, la eficiencia y por un servicio público de mayor calidad, con un impacto directo en la vida diaria de los vecinos», ensalzó el regidor municipal, César Fernández, recordando que en la web municipal se puede consultar en tiempo real la situación de la estación de tratamiento de agua potable.