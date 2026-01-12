Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reventón de agua en el hospital de Ourense

Hubo filtraciones desde la tercera a la primera planta del edificio Cristal, pero la incidencia se solucionó pronto y no afectó a la asistencia

Empapadores en el suelo y, al fondo, los operarios en faena.

FDV

Javier Fraiz

Javier Fraiz

Ourense

El hospital público de Ourense es un complejo sanitario que está formado por diferentes inmuebles de distintas épocas constructivas. Pasar de algunos espacios a otros del CHUO es casi como viajar en el tiempo, con décadas de diferencia. En el vetusto Materno, clausurado el pasado verano para la actividad asistencial de partos e ingresos de madres y niños, se registraron varios derrumbes de falso techo. En el edificio Cristal, no es la primera vez que se registra un reventón de agua que sorprende a profesionales, pacientes y acompañantes, como de nuevo este lunes.

No se produjo ninguna incidencia en el proceso asistencial y la avería se solucionó rápidamente, recalcan desde el área sanitaria provincial. El percance tuvo lugar en el ala derecha de la tercera planta del Cristal, en el servicio de Cardiología. A media mañana ya se había recuperado la normalidad, según indicaron distintas fuentes. La incidencia causó corte de agua, así como filtraciones desde la tercera a la segunda y la primera plantas.

«A las 11:15 horas estaba todo ya reparado y seco»

Una vez reparada la avería, los operarios se centraron en el secado de la zona y en la sustitución del tramo de tubería afectado. El área sanitaria insiste en que el problema se solucionó con celeridad y afectó únicamente a la zona del pasillo. «El reventón fue en la tercera planta, se filtró un poco de agua a la segunda y a la primera. Esas las secaron enseguida, y la tercera después de la reparación. A las 11:15 horas estaba todo ya reparado y seco», indican desde el área.

