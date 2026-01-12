Ourense inicia año con más reservas en los embalses, pero con ríos deficitarios

La situación hídrica en la provincia de Ourense presenta una mejoría general en el inicio de 2026, gracias al aumento de las precipitaciones que han permitido recuperar las reservas embalsadas, aunque los ríos siguen circulando muy por debajo de sus valores normales para esta época del año.

Así se extrae de los últimos datos de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, con fecha de 4 de enero, que trasladan que en lo que va de año hidrológico 2025/26, iniciado el 1 de octubre, la precipitación acumulada media en la provincia alcanza los 548,2 litros por metro cuadrado, lo que supone un 11,8% más que la media histórica, situada en 490,2 l/m² para el periodo de referencia comprendido entre 1980/81 y 2017/18.

Este dato contrasta con el comportamiento del año hidrológico anterior. A estas mismas alturas de 2025, la precipitación acumulada era de 350 litros por metro cuadrado, lo que representaba un 28,6% menos que la media histórica y un 36,2% menos que en el ejercicio actual, reflejando la mejora del escenario tras un periodo especialmente seco.

Lluvias irregulares

La distribución de las precipitaciones ha sido desigual en los primeros meses del año hidrológico. Octubre se cerró como un mes seco, mientras que noviembre fue especialmente húmedo, concentrando buena parte del volumen acumulado. En cambio, la última semana apenas dejó 4,3 litros por metro cuadrado, un registro escaso que ayuda a explicar por qué, pese al buen balance global de lluvias, los caudales fluviales no han experimentado una recuperación proporcional.

Con todo, los embalses de la provincia se sitúan actualmente al 68,63% de su capacidad máxima, aunque con un ligero descenso del 0,85% respecto a la última semana de diciembre. Pese a ello, el balance es positivo tanto en la comparativa interanual como histórica: el volumen embalsado es 9,19 puntos superior al registrado hace un año, cuando se encontraban al 59,44%, y 0,66 puntos por encima del llenado medio histórico para estas fechas, fijado en el 67,97%.

Entre los embalses más significativos de Ourense se observan diferencias claras respecto al año hidrológico anterior. El Bao, sobre el río Bibei, mantiene un nivel elevado del 86,91%, frente al 61,18% registrado en el inicio de 2025. El Castrelo, en el Miño, se encuentra al 86,71% frente al 79,28% del año anterior, y el Portas, sobre el río Camba, alcanza el 67,58%, frente al 64,82% del ejercicio previo.

Este comportamiento indica que una parte importante del agua caída en los últimos meses se ha destinado a recuperar reservas tras el acusado déficit del año hidrológico anterior, lo que contribuye a garantizar el abastecimiento y la regulación, pero retrasa la normalización de los caudales fluviales, especialmente en los ríos de menor tamaño.

Respuesta en los caudales

La situación es menos favorable en lo que respecta a los caudales circulantes. De media, los ríos ourensanos presentan un déficit del 42,4% respecto al promedio histórico, aunque la cifra supone una mejora frente al inicio del año hidrológico anterior, cuando el descenso alcanzaba el 59,5%.

Las diferencias entre cuencas son notables. Los valores más bajos se registran en el río Caldo en Bubaces, con un caudal un 75,7% inferior al habitual, y en el río Avia en Leiro, con un descenso del 73,4%. En el extremo contrario, el río Sil en O Barco de Valdeorras muestra un comportamiento cercano a la normalidad, con un déficit del 5,8%, mientras que el río Limia en Xinzo de Limia se sitúa un 27,8% por debajo de la media.

En conjunto, los datos reflejan que la mejoría hídrica en Ourense es clara respecto a comienzos de 2025, especialmente en precipitaciones y reservas embalsadas. Sin embargo, la persistencia de caudales deficitarios, pese a encontrarnos en pleno invierno, evidencia que la recuperación del sistema aún no se ha completado.