Los ganaderos desbloquean por completo la A-52, pero las protestas seguirán

Tras un fin de semana de máximo pulso en la provincia de Ourense por la tractorada, las protestas de los ganaderos vuelven relativamente a la calma. La A-52 ha sido liberada de tractores a lo largo de esta mañana gracias a un acuerdo entre la Guardia Civil y los trabajadores del campo movilizados por el acuerdo de libre comercio entre UE y Mercosur. Así lo ha informado a los medios de comunicación de la Benemérita pasadas las 3 de la tarde, comunicando que la vía en su totalidad ya se encontraba libre de vehículos agrarios, y que los trabajadores de Conversación de Carreteras se encuentran en este momento realizando labores de limpieza. Se espera que durante esta tarde se pueda reanudar el tráfico con total normalidad.

La reapertura del tráfico en la autovía que comunica a todo el sur de Galicia supone una desescalada de tensión considerable, después de dos días en los que las protestas de los ganaderos llegaron a máximos. La movilización comenzó el pasado sábado a las 06.15 horas de la mañana, momento en el que más de un centenar de manifestantes atravesaron otros tantos vehículos agrícolas en ambos sentidos de la calzada en el kilómetro 188 de la A-52, en el entorno de Xinzo de Limia, a la altura del concello de Trasmiras. Allí, iniciaron quemas de rollos de paja y neumáticos para impedir el tráfico. Desde ese instante, un mínimo de medio centenar de personas a cada hora mantuvo el corte ininterrumpidamente, incluso durante la noche, en la que los ganaderos durmieron a la intemperie entre pajas y tractores, prendiendo diversas hogueras para combatir el frío.

No fue hasta la última hora de la tarde del pasado domingo que el corte se comenzó a disipar. A las 20.00 horas, y tras más de 24 de bloqueo continuo, los manifestantes acordaron con la Guardia Civil reabrir uno de los sentidos de la circulación, y procedieron a retirar los tractores del carril en sentido Madrid para rehabilitar el tráfico en esa dirección, a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora debido a la presencia de residuos en la calzada. Los vehículos se concentraron entonces en la vía dirección Ourense - Porriño, en la que pasaron la segunda noche a la intemperie, y el tráfico siguió cortado en esa sección hasta el alba. Los ganaderos, como explica su portavoz en las protestas, Miguel Gómez, tomaron esta decisión por solidaridad con los vecinos de Xinzo de Limia: "Desbloqueámolo porque temos que entender que os nenos hoxe tiñan que ir ao colexio, e o caos que había no pobo era bastante importante, fixémolo para aliviar un pouquiño ese ruído", explicó hoy a los medios, el ganadero de Maceda, que ayer afirmaba a FARO que "no queremos interrumpir a los vecinos porque sabemos que son los primeros en apoyarnos".

Reapertura por condiciones climatológicas

Aunque la rehabilitación del tráfico en la A-52 en el sentido Ourense-Porriño no se confirmó hasta pasadas las 3 de la tarde por parte de la Guardia Civil, el desbloqueo se fraguó a lo largo de la mañana. A las 11 horas, Gómez informaba a Europa Press de que ambas partes se encontraban "en negociación", y que valorarían y "darían una vuelta" a la posibilidad de retirar los vehículos agrícolas de la autovía. Por su parte, la Guardia Civil informó a los medios de que el proceso de desbloqueo había comenzado, y de que "posiblemente por la tarde, después de que se realicen labores de limpieza", el tráfico podría ser reestablecido. Este acuerdo, sin embargo, no fue provocado por una respuesta administrativa que satisficiese a los manifestantes sino que, según los ganaderos, se debe a las condiciones meteorológicas. "Hoxe abrimos a parte dirección Ourense porque, que quede moi claro, tanto os políticos como a Garda Civil tiveron sorte de que mañá dan 90% de probabilidade de chuvia, e un 20% de precipitación por metro cadrado. Nos imos seguir mobilizándonos, imos seguir na mesma dirección e imos chegar onde queremos chegar. Todo o que se dixo ata agora pola nosa parte cumpliuse, e imos seguir cumpríndoo", explicaba hoy Miguel Gómez a las 13.39 horas, después de que tanto él como otros representantes de los ganaderos terminasen una reunión con el presidente de la Deputación de Ourense, Luis Menor.