La «cuesta de enero» también se sube en la biblioteca del campus

Mientras el resto de la ciudad intenta recuperarse de los excesos navideños y de las rebajas, en la Biblioteca Pública Rosalía de Castro se vive una cuesta de enero muy diferente: la de los exámenes finales. El silencio sepulcral solo se rompe por el pasar de las hojas y el tecleo incesante. Para muchos estudiantes, este edificio se ha convertido en su segunda casa, especialmente los domingos, al ser la única biblioteca que abre sus puertas este día de la semana precisamente en «horario especial exámenes» de 09.00 a 21.00 horas.

Para alumnos como Carla, estudiante de Enfermería, y Manuel, que prepara las oposiciones para la Policía Nacional, la Rosalía de Castro es una parada obligatoria por su horario y su ubicación. Manuel reconoce que, aunque antes no era de estudiar mucho, ahora siente la «presión» de sacar la plaza y «no queda más remedio que hincar los codos, así que este es un buen horario y además está bien conectada con mi autobús». Para Carla en su primer curso como universitaria también son los primeros domingos en la biblioteca, pero no los primeros estudiando, «me concentraba igual en casa para preparar bien el bachillerato, pero ahora que estoy ya en el campus me he acostumbrado a venir y es un lujo», concede.

No todos los que llenan las salas estudian en el campus ourensano. Es el caso de Alma Di Simone y Hugo Álvarez. Alma cursa Química en Santiago, pero aprovecha los días en su Ourense natal para avanzar en su particular maratón: tiene cinco exámenes este enero, empezando hoy mismo con Química Analítica. Por su parte, Hugo, que estudia un ciclo de Informática, destaca que «para nosotros es casi más inicio de segundo trimestre que fin de un cuatrimestre, pero igualmente hace falta prepararse, así que me gusta venir en domingo y, sobre todo, por las mañanas porque está menos saturado».

Los opositores también encuentran cobijo en la Rosalía. | FdV

La intensidad es la nota dominante en cada mesa. María Gómez, estudiante de tercero de Criminología, ejemplifica el esfuerzo de esta recta final. Su jornada comenzó a las 10 de la mañana y pasadas las horas todavía no se había tomado un respiro: «esperaré a la hora de la comida para descansar», comentaba mientras observaba cómo la biblioteca se va llenando cada vez más por ser época de exámenes.