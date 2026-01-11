Profesionales de atención primaria acercan a la población la educación sobre salud
El programa moviliza en la provincia a más de 180 profesionales de varios ámbitos
Redacción
La próxima semana comienza un nuevo calendario de actividades de salud comunitaria en el área sanitaria de la provincia de Ourense, para acercar a la población la educación sobre vida y hábitos saludables, en ámbitos vecinales y asociativos. Más de 180 profesionales de atención primaria participarán en las iniciativas. Entre los especialistas sanitarios implicados en este programa se encuentran enfermeras —incluidas especialistas en atención familiar y comunitaria o en pediatría—, nutricionistas, matronas, higienistas, odontólogos, médicos, residentes de enfermería y medicina, trabajadoras sociales, fisioterapeutas, pediatras, con la colaboración de alumnos, técnicos de emergencias sanitarias, enfermeros especialistas en salud mental y también psicólogos.
Las acciones programadas incluyen sesiones dirigidas a alumnos de centros educativos —salud escolar— y a personas adultas, mayores y cuidadores —escuelas de salud—, abordando contenidos como la alimentación saludable, la educación afectivo-sexual, la higiene bucodental, la prevención de úlceras y caídas, primeros auxilios y la prevención y atención de atragantamientos de personas dependientes.
