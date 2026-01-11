Profesionales de atención primaria acercan a la población la educación sobre salud

La próxima semana comienza un nuevo calendario de actividades de salud comunitaria en el área sanitaria de la provincia de Ourense, para acercar a la población la educación sobre vida y hábitos saludables, en ámbitos vecinales y asociativos. Más de 180 profesionales de atención primaria participarán en las iniciativas. Entre los especialistas sanitarios implicados en este programa se encuentran enfermeras —incluidas especialistas en atención familiar y comunitaria o en pediatría—, nutricionistas, matronas, higienistas, odontólogos, médicos, residentes de enfermería y medicina, trabajadoras sociales, fisioterapeutas, pediatras, con la colaboración de alumnos, técnicos de emergencias sanitarias, enfermeros especialistas en salud mental y también psicólogos.

Las acciones programadas incluyen sesiones dirigidas a alumnos de centros educativos —salud escolar— y a personas adultas, mayores y cuidadores —escuelas de salud—, abordando contenidos como la alimentación saludable, la educación afectivo-sexual, la higiene bucodental, la prevención de úlceras y caídas, primeros auxilios y la prevención y atención de atragantamientos de personas dependientes.