Los ganaderos liberan parcialmente la A-52 tras un fin de semana de bloqueo

La tractorada de agricultores y ganaderos ourensanos contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur mantuvo este domingo su pulso a las administraciones tras más de 24 horas de bloqueo en la autovía A-52, una de las principales arterias de comunicación de Galicia. La protesta, iniciada a las 06.15 horas del sábado a la altura del kilómetro 188, en el entorno de Xinzo de Limia, a la altura del concello de Trasmiras, solo se relajó parcialmente a última hora de la tarde de ayer, cuando los manifestantes acordaron con la Guardia Civil reabrir uno de los sentidos de circulación.

En concreto, a partir de las 20.00 horas se comenzó a despejar el carril en sentido Madrid, mientras que el tráfico continúa interrumpido en dirección Ourense-Porriño, al menos hasta este lunes. Los tractores fueron desplazados hacia esa calzada, donde los agricultores y ganaderos permanecieron concentrados por segunda noche consecutiva, dispuestos a continuar la movilización mientras no reciban una respuesta clara y satisfactoria por parte de las administraciones.

«Abrimos por los vecinos de Xinzo de Limia, que hoy vuelven a sus trabajos y necesitan circular con normalidad, nosotros no queremos interrumpirlos porque sabemos que son los primeros en apoyarnos», explicaba a última hora el portavoz y presidente de la asociación que inició las protestas, la Asociación do Sector Primario de Galicia, Miguel Gómez.

La protesta continúa

Durante toda la noche del sábado al domingo, el corte se mantuvo de forma ininterrumpida, con un mínimo de medio centenar de personas haciendo guardia entre hogueras, paja y tractores para combatir el frío. A lo largo del domingo, la afluencia fue en aumento y, según los propios participantes, llegaron a concentrarse «alrededor de 200 personas» en el punto del bloqueo.

Patrullas de la Guardia Civil regularon el tráfico desde el primer día por las vías alternativas, con especial incidencia en la N-525, mientras que desde el inicio del corte se establecieron desvíos por la salida 188, en el enlace de Abavides, para el sentido Porriño. Las fuentes consultadas reconocían durante la jornada de este domingo que no había una previsión clara sobre cuándo podría restablecerse completamente la circulación, «permaneceremos hasta que nos hagan caso», afirmaban a media mañana.

Poco después desde el lugar de la protesta, los portavoces de la Asociación do Sector Primario de Galicia insistían en la idea de que no abandonarían la autovía, «no tenemos intención de marcharnos hasta que nos cargue la Policía», aseguraba Miguel Gómez, uno de los ganaderos que pasó la noche en la carretera y que repetía esta madrugada, «seguimos teniendo fuego de sobra y comida, que la gente nos sigue apoyando», decía horas antes de lograr el acuerdo por el que se desbloqueó parte de la autovía, pero no toda. Aún no en dirección Ourense, por ello anunciaban que «volvemos a pasar la noche aquí».

Ganaderos de la provincia, los rostros de las protestas, ayer en la A-52. | | BRAIS LORENZO

«Sabemos que estamos molestando muchísimo , no es nuestro cometido, pero creemos que el problema que tenemos es bastante grande, así que nosotros vamos a seguir», aseveraba Javier Losada tras llegar al acuerdo con la Guardia Civil y no sin antes dar «gracias por tanto apoyo de la ciudadanía».

El colectivo mantiene la misma reivindicación desde el primer día, denuncia que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur supondrá una «competencia desleal» para el sector primario gallego al permitir la entrada de productos de terceros países que, a su juicio, no cumplen las mismas exigencias sanitarias, medioambientales y laborales que se les impone a ellos por trabajar en territorio de la Unión Europea: «si no se les exige lo mismo, podrán vender más barato, nos arruinarán y luego subirán los precios», advierten.

Respuesta institucional

Pese a la dimensión de la protesta y al impacto sobre una infraestructura clave, los manifestantes lamentan no haber recibido comunicación satisfactoria ni de la Administración autonómica ni de la estatal. «Estamos hartos de que se pasen la pelota unos a otros. Cuando hablamos con unos, dicen que es competencia de los otros», denunciaba Gómez a este respecto.

La única reunión confirmada por la asociación para próximas fechas es un encuentro previsto para esta mañana con el presidente de la Diputación, Luis Menor.